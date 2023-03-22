Sergio Oliveira'dan kavga açıklaması

Galatasaray'da Sergio Oliveira ile Kerem Aktürkoğlu'nun kavga ettiği iddia edilmişti. Portekizli oyuncudan flaş bir açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira'dan kavga açıklaması
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22 Mart 2023 23:01
Galatasaray'da Oliveira ve Kerem'in kavga ettiği iddia edilmişti.

Sarı kırmızılı futbolcu, Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı paylaşımın altında bu iddiaları yalanladı.

Oliveira, "Kavga ettiğimizi söylüyorlar ama sen milli takımdasın. Çok akıllıklar her zamanki gibi. İyi şanslar kardeşim." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ise buna yanıt olarak, "Galatasaray'da oynuyorsak bu yalan haberlere karşı mücadele etmek zorundayız. Teşekkürler kardeşim." dedi.

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