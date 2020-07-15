Yeni sezon öncesi özellikle yerli isimleri tercih eden Sergen Yalçın'ın önüne Fransa 2'nci Ligi takımlarından Lorient'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor Umut Bozok geldi. Nimes formasıyla bir anda herkesin dikkatini çeken ancak daha sonra beklenen patlamayı yapmayan Umut için Sergen'in, "Güven'den ne fazlası var. Transfer yapmak için oyuncu almayalım" dediği öğrenildi..
Sergen Yalçın'dan Umut Bozok'a veto
Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan ve yeni yabancı kuralı sonrası yerli oyuncu arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta Fransa 2. Ligi ekiplerinden Lorient'da forma giyen Umut Bozok gündeme gelmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 23 yaşındaki golcünün transferini veto ettiği öğrenildi..
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15 Temmuz 2020 14:19
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