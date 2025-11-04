04 Kasım
Sergen Yalçın, Fernando Santos'la aynı!

Bu sezon Yalçın'ın 14 puanlık ilk 10 maç grafiği, 2023–24'te Fernando Santos'un (4G-2B-4M) karnesiyle eşitlendi.

Sergen Yalçın, Fernando Santos'la aynı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 6. basamakta bulunuyor. Bu sezon istikrardan uzan bir görüntü çizen siyah-beyazlılarda teknik adam değişikliği de işe yaramadı.

Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan ve ligde sezonun ilk maçında Norveçli teknik adam idaresinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Kartal, Avrupa defterinin erken kapanmasıyla Solskjaer ile yollarını ayırdı.

Sergen Yalçın ikinci dönemine iyi başlayamadı


Ole Gunnar Solskjaer'e veda edilmesinin ardından siyah-beyazlı ekipte ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı. 2019-2020 ve 2021-2022 sezonları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, bu sürece 1 Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu sığdırdı.

Ancak Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlılardaki yeni serüveni istediği gibi başlamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Yalçın, o dönemde ise Süper Lig'de oynanan ilk 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle 20 puan elde etmiş ve takımı kısa sürede toparlayarak taraftarın güvenini kazanmıştı.

Bu sezon siyah-beyazlılar, hem oyun hem de skor anlamında istikrar yakalamakta zorlandı. Yalçın idaresindeki ilk 10 maçta Beşiktaş, rakip fileleri 16 kez sarsarken, filelerinde 14 gole engel olamadı.

Sergen Yalçın'ın ilk dönemindeki aynı periyotta ise 20 gol atılmış ve rakiplere sadece 9 kez gol izni verilmişti.

Fernando Santos'la aynı puanda

Beşiktaş'ta son 3 sezonda görev alan teknik direktörler arasında Sergen Yalçın'ın bu sezonki performansı, Fernando Santos'un istatistikleriyle eşitlendi.

Ole Gunnar Solkjaer, 2024-2025 sezonunda ligde ilk 10 müsabakasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan almıştı.

Giovanni van Bronckhorst da aynı sezonda siyah-beyazlıların teknik direktörü olarak kulübede bulunduğu 10 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu 20 puan elde etti.

Fernando Santos ise 2023-2024 sezonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 14 puanda kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
