Sergen Yalçın'dan Tümer Metin ve Yüksel Yıldırım'a cevap!

Sergen Yalçın, Ekol TV canlı yayınında Tümer Metin ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a cevap verdi.Yalçın,dedi.Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın, "sözlerini kullandı.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına da değinen Yalçındiye konuştu.Sergen Yalçın,açıklamasında bulundu.Yalçın, son olarak,sözlerini sarf etti.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş'ın kendi hocaları Thomas Reis'e teklif yaptığını söylemişti.Yıldırım,ifadelerini kullanmıştı.