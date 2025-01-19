Sergen Yalçın'dan Tümer Metin ve Yüksel Yıldırım'a cevap!

Sergen Yalçın, Ekol TV canlı yayınında Tümer Metin ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a cevap verdi.
Yalçın, "Bak bir daha, benimle ilgili TV'de yalan yanlış hikaye anlatan olursa, onu canlı yayında bak sana yemin ediyorum rezil rüsva ederim. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız ondan sonra. Gidin, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, ne iş yapıyorsanız yapın, Allah'a yakın bana da uzak olun." dedi.
Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın, "Artık bunlardan bıktım. Kimin ne hikayesi varsa benimle ilgili anlatsın! Ne anlatacaksa anlatsın! Bu konu da bitsin. Yalan yanlış hikayelerinizi anlatın ve bitsin. Ben de kurtulayım. 28 aydır hastanelerde dolaşıyorum. Kardeşim dün yine hastaneye yattı. Hastanelerde geziyoruz 28 aydır. Ailecek perişan olmuş durumdayız! Yeter kardeşim ya! Yeter yani! Yeter, bıkmadınız mı!" sözlerini kullandı.
"BENİM NE YAŞADIĞIMI BİLİYOR MUSUN?"
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına da değinen Yalçın, "Samsunspor başkanı da bir enteresan. Sen, benim neler yaşadığımı biliyor musun? İnanılmaz ya. Sen, benim aylardır neler yaşadığımızı, çektiğimizi biliyor musun? Sen neye göre bu konuşmayı yapıyorsun. Sen Samsunspor başkanısın, çık Samsunspor'la ilgili ne konuşacaksan konuş. Sana ne Sergen çalışmış, evde oturmuş! Kimi ne ilgilendirir? İşinize bakın. Size ne Sergen'den? Ne alaka? Sen, bizim aile olarak ne yaşadığımızı biliyor musun, ne kadar ayıp ya." diye konuştu.
Sergen Yalçın, "En üzüldüğüm konu, buna çok üzülüyorum. İş hayatımın sorgulanmasına çok üzülüyorum. Yıllarca Anadolu'da çalıştık, büyük takımda çalıştık, çok başarılı olduk çalıştığımız yerlerde. Benimle ilgili konuşanlara tavsiyem, gidin benim Anadolu'da o takımları hangi pozisyondan aldığıma hangi pozisyona getirdiğime bakın. Ondan sonra benim iş ahlakımı sorgulayıp, o aptal hikayelerinizi anlatın!" açıklamasında bulundu.
"BUNLAR ANLATILMAZ"
Yalçın, son olarak, "Futbol oynuyoruz, biz de eskiden futbolcuyduk. Mustafa Doğan, benim en yakın arkadaşlarımdan birisiydi. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı oynanırken, saha içerisinde konuşuyorduk. Galatasaray'da da var arkadaşlarımız. Çok konuşurduk. Tutup bu konuşmaları televizyonda, YouTube'da ekleye ekleye anlatmak... Anlatılır mı böyle şeyler? Yıllarca bir sürü şey yaşadım. Bir sürü şey var anlatılacak ama bunlar televizyonda programlarında, YouTube programlarında anlatılmaz." sözlerini sarf etti.
YÜKSEL YILDIRIM NE DEDİ?
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş'ın kendi hocaları Thomas Reis'e teklif yaptığını söylemişti.
Yıldırım, "Sergen Yalçın neden Beşiktaş'a gelmedi? Sergen Yalçın çok akıllı bir hoca. Öyle bir kaosa girmek istemiyor. Thomas Reis'in kafası Samsunspor'da kafası rahat. Kendi parası, oyuncuların parası tıkır tıkır ödüyor. Kendisini Almanya'da gibi hissediyor" ifadelerini kullanmıştı.
Yalçın, "Bak bir daha, benimle ilgili TV'de yalan yanlış hikaye anlatan olursa, onu canlı yayında bak sana yemin ediyorum rezil rüsva ederim. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız ondan sonra. Gidin, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, ne iş yapıyorsanız yapın, Allah'a yakın bana da uzak olun." dedi.
Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın, "Artık bunlardan bıktım. Kimin ne hikayesi varsa benimle ilgili anlatsın! Ne anlatacaksa anlatsın! Bu konu da bitsin. Yalan yanlış hikayelerinizi anlatın ve bitsin. Ben de kurtulayım. 28 aydır hastanelerde dolaşıyorum. Kardeşim dün yine hastaneye yattı. Hastanelerde geziyoruz 28 aydır. Ailecek perişan olmuş durumdayız! Yeter kardeşim ya! Yeter yani! Yeter, bıkmadınız mı!" sözlerini kullandı.
"BENİM NE YAŞADIĞIMI BİLİYOR MUSUN?"
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına da değinen Yalçın, "Samsunspor başkanı da bir enteresan. Sen, benim neler yaşadığımı biliyor musun? İnanılmaz ya. Sen, benim aylardır neler yaşadığımızı, çektiğimizi biliyor musun? Sen neye göre bu konuşmayı yapıyorsun. Sen Samsunspor başkanısın, çık Samsunspor'la ilgili ne konuşacaksan konuş. Sana ne Sergen çalışmış, evde oturmuş! Kimi ne ilgilendirir? İşinize bakın. Size ne Sergen'den? Ne alaka? Sen, bizim aile olarak ne yaşadığımızı biliyor musun, ne kadar ayıp ya." diye konuştu.
Sergen Yalçın, "En üzüldüğüm konu, buna çok üzülüyorum. İş hayatımın sorgulanmasına çok üzülüyorum. Yıllarca Anadolu'da çalıştık, büyük takımda çalıştık, çok başarılı olduk çalıştığımız yerlerde. Benimle ilgili konuşanlara tavsiyem, gidin benim Anadolu'da o takımları hangi pozisyondan aldığıma hangi pozisyona getirdiğime bakın. Ondan sonra benim iş ahlakımı sorgulayıp, o aptal hikayelerinizi anlatın!" açıklamasında bulundu.
"BUNLAR ANLATILMAZ"
Yalçın, son olarak, "Futbol oynuyoruz, biz de eskiden futbolcuyduk. Mustafa Doğan, benim en yakın arkadaşlarımdan birisiydi. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı oynanırken, saha içerisinde konuşuyorduk. Galatasaray'da da var arkadaşlarımız. Çok konuşurduk. Tutup bu konuşmaları televizyonda, YouTube'da ekleye ekleye anlatmak... Anlatılır mı böyle şeyler? Yıllarca bir sürü şey yaşadım. Bir sürü şey var anlatılacak ama bunlar televizyonda programlarında, YouTube programlarında anlatılmaz." sözlerini sarf etti.
YÜKSEL YILDIRIM NE DEDİ?
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş'ın kendi hocaları Thomas Reis'e teklif yaptığını söylemişti.
Yıldırım, "Sergen Yalçın neden Beşiktaş'a gelmedi? Sergen Yalçın çok akıllı bir hoca. Öyle bir kaosa girmek istemiyor. Thomas Reis'in kafası Samsunspor'da kafası rahat. Kendi parası, oyuncuların parası tıkır tıkır ödüyor. Kendisini Almanya'da gibi hissediyor" ifadelerini kullanmıştı.