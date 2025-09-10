09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-0
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
3-6
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
1-0
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-0
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-1

Sergen Yalçın'dan onay çıktı: Salih Özcan!

Beşiktaş, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan için harekete geçti. İşte detaylar...

Haber: Sabah
Sergen Yalçın'dan onay çıktı: Salih Özcan!
Yaz transfer döneminin kapanması için geri sayım başlarken, Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatıyla parçaları bir bir tamamlıyor.

Son olarak Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan, Gökhan Sazdağı için Kayserispor ile el sıkışan siyah beyazlılar, orta sahaya da yerli oyuncu takviyesi planlıyor.

LİSTEYE YAZILMADI

Beşiktaş kurmayları, Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verdiği listeye dahil etmediği Salih Özcan için harekete geçti.

SERGEN YALÇIN'DAN ONAY

27 yaşındaki ön libero, Alman kulübünün yeni sezon planlamasında yer almıyor. Al Musrati, Jean Onana ve Alex Oxlade Chamberlain gibi isimlerin elden çıkarılmasıyla orta sahada hamle şansı azalan teknik patron Sergen Yalçın'ın transfere onay verdiği öğrenildi.

DORTMUND'UN İSTEDİĞİ RAKAM

Borussia Dortmund'un Salih Özcan için belirlediği bonservis bedeli ise 5 milyon euro. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitecek. Salih Özcan Türkiye'ye gelmeye ve Sergen Yalçın'la çalışmaya sıcak bakıyor.


Geçen sezonu Wolfsburg'ta kiralık olarak geçiren Salih Özcan, 3 kulvarda toplam 26 maçta forma giyerken, gol ve asist yapamadı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.