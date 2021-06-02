Sergen Yalçın'dan Giakoumakis'e veto

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Giakoumakis'e Sergen Yalçın onay vermedi.

, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Giakoumakis'e veto
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02 Haziran 2021 12:50
Georgios Giakoumakis
Georgios Giakoumakis
VVV
Siyah-beyazlıların transfer listesinde olan Giakoumakis'e onay çıkmadı.

26 golle Hollanda Ligini gol kralı olarak bitirse de, 26 yaşındaki Giritli golcü kariyeri boyunca sadece bir kez (2016-17) 11 gol attı.

Teknik direktör Sergen Yalçın da, devamlılığı olan bir golcü istediği için Giakomakis'e sıcak bakmadığını yönetime iletti.


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