Sergen Yalçın'dan Giakoumakis'e veto

Siyah-beyazlıların transfer listesinde olan Giakoumakis'e onay çıkmadı.



26 golle Hollanda Ligini gol kralı olarak bitirse de, 26 yaşındaki Giritli golcü kariyeri boyunca sadece bir kez (2016-17) 11 gol attı.



Teknik direktör Sergen Yalçın da, devamlılığı olan bir golcü istediği için Giakomakis'e sıcak bakmadığını yönetime iletti.



