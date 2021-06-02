Sergen Yalçın'dan Giakoumakis'e veto

Siyah-beyazlıların transfer listesinde olan Giakoumakis'e onay çıkmadı.
26 golle Hollanda Ligini gol kralı olarak bitirse de, 26 yaşındaki Giritli golcü kariyeri boyunca sadece bir kez (2016-17) 11 gol attı.
Teknik direktör Sergen Yalçın da, devamlılığı olan bir golcü istediği için Giakomakis'e sıcak bakmadığını yönetime iletti.
26 golle Hollanda Ligini gol kralı olarak bitirse de, 26 yaşındaki Giritli golcü kariyeri boyunca sadece bir kez (2016-17) 11 gol attı.
Teknik direktör Sergen Yalçın da, devamlılığı olan bir golcü istediği için Giakomakis'e sıcak bakmadığını yönetime iletti.