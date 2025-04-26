Serge Aurier, kramponlarını asıyor!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Serge Aurier, 1 Temmuz'dan bu yana kulüp bulamadı ve sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serge Aurier, kramponlarını asıyor!
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26 Nisan 2025 11:15
Son güncelleme 26 Nisan 2025 16:15
Galatasaray'ın eski futbolcusu Serge Aurier ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Geçen sezonun devre arasında Nottingham Forest'tan Galatasaray'a gelen Serge Aurier, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı takımda doğru düzgün forma giyememiş ve sezon sonunda da yollar ayrılmıştı.

FUTBOLU BIRAKIYOR

32 yaşındaki Fildişili oyuncu, 1 Temmuz'dan bu yana kulüp bulamadı ve sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Sarı-kırmızılı forma ile 4 maça çıkan Aurier, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı.  

 
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