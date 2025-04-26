Serge Aurier, kramponlarını asıyor!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Serge Aurier ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Geçen sezonun devre arasında Nottingham Forest'tan Galatasaray'a gelen Serge Aurier, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı takımda doğru düzgün forma giyememiş ve sezon sonunda da yollar ayrılmıştı.
FUTBOLU BIRAKIYOR
32 yaşındaki Fildişili oyuncu, 1 Temmuz'dan bu yana kulüp bulamadı ve sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Sarı-kırmızılı forma ile 4 maça çıkan Aurier, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı.
Geçen sezonun devre arasında Nottingham Forest'tan Galatasaray'a gelen Serge Aurier, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı takımda doğru düzgün forma giyememiş ve sezon sonunda da yollar ayrılmıştı.
FUTBOLU BIRAKIYOR
32 yaşındaki Fildişili oyuncu, 1 Temmuz'dan bu yana kulüp bulamadı ve sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Sarı-kırmızılı forma ile 4 maça çıkan Aurier, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı.