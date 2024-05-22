Serdar Topraktepe'nin kupa planı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, kupa finalinde en uçta Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı oynatacak. Öte yandan Serdar Topraktepe, final için, "Galibiyete inanıyorum." dedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdar Topraktepe'nin kupa planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2024 09:50
Ziraat Türkiye Kupası finalinde perşembe günü Trabzonspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor.

Kupaya özel bir taktik hazırlayan teknik direktör Serdar Topraktepe, sezonun bu en önemli maçına çift forvetle çıkmaya hazırlanıyor. Buna göre Topraktepe, Cenk Tosun-Vincent Aboubakar ikilisini ileri uçta oynatacak. Başarılı teknik adam, bordo mavililer karşısında Gedson Fernandes'i hücuma yönelik kullanmayı planlarken Rachid Ghezzal ve Ernest Muci de Topraktepe'nin jokerleri olacak.

"GALİBİYETE İNANIYORUM"

Serdar Topraktepe yaptığı açıklamada, "Bu maçı kazanarak Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantilemek ve son hafta Kasımpaşa maçına rahat çıkmak istiyoruz. Hatayspor karşısında iki kez yenik duruma düşmemize karşın puan alarak karakterimizi ortaya koydu. Olimpiyat Stadı'ndan galip ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery