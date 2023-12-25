Serdar Topraktepe: 'Gedson takımla olmak istedi'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Sakatlığı bulunan Gedson Fernandes'in yılbaşına rağmen takımla olmak istediğini söyleyen Topraktepe, "Gedson'un sakatlığı devam ediyor, bizimle olmak istedi. Takımın yanında olmak istediğini söyledi. Kendisi öyle bir talepte bulundu. O yüzden bizimle birlikte geldi" dedi.
Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde sakatlanmış ve yaklaşık 2 hafta formasından uzak kalmıştı.
Sakatlığı bulunan Gedson Fernandes'in yılbaşına rağmen takımla olmak istediğini söyleyen Topraktepe, "Gedson'un sakatlığı devam ediyor, bizimle olmak istedi. Takımın yanında olmak istediğini söyledi. Kendisi öyle bir talepte bulundu. O yüzden bizimle birlikte geldi" dedi.
Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde sakatlanmış ve yaklaşık 2 hafta formasından uzak kalmıştı.
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