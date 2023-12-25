Serdar Topraktepe: "Gedson takımla olmak istedi"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdar Topraktepe: 'Gedson takımla olmak istedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2023 19:29
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı bulunan Gedson Fernandes'in yılbaşına rağmen takımla olmak istediğini söyleyen Topraktepe, "Gedson'un sakatlığı devam ediyor, bizimle olmak istedi. Takımın yanında olmak istediğini söyledi. Kendisi öyle bir talepte bulundu. O yüzden bizimle birlikte geldi" dedi.

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde sakatlanmış ve yaklaşık 2 hafta formasından uzak kalmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery