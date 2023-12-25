Serdar Topraktepe: 'Gedson takımla olmak istedi'

Gedson'un sakatlığı devam ediyor, bizimle olmak istedi. Takımın yanında olmak istediğini söyledi. Kendisi öyle bir talepte bulundu. O yüzden bizimle birlikte geldi" dedi.



Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde sakatlanmış ve yaklaşık 2 hafta formasından uzak kalmıştı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Sakatlığı bulunan Gedson Fernandes'in yılbaşına rağmen takımla olmak istediğini söyleyen Topraktepe,