Serdar Saatçılı Braga şampiyon oldu

Portekiz Lig Kupası Finali'nde Braga penaltılara giden maçta Estoril'i yendi ve şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Serdar Saatçılı Braga şampiyon oldu
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28 Ocak 2024 01:04
Portekiz Lig Kupası Final maçında Braga normal süresi 1-1 karşılaşmada Estoril'i penaltılarda 5-4 yendi ve kupayı kazandı.

Braga'nın normal süredeki golünü 20. dakikada Ricardo Horta, Estoril'in golünü 6. dakikada Cassiano kaydetti.

Braga'da Milli oyuncumuz Serdar Saatçı, 77 . dakikada oyuna girdi.

Penaltılarda Braga, 5 penaltı vuruşundan da yararlanırken, Estoril de Tiago Araujo son penaltıdan yararlanamadı ve Braga şampiyon oldu.

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