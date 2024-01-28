Serdar Saatçılı Braga şampiyon oldu

Portekiz Lig Kupası Final maçında Braga normal süresi 1-1 karşılaşmada Estoril'i penaltılarda 5-4 yendi ve kupayı kazandı.
Braga'nın normal süredeki golünü 20. dakikada Ricardo Horta, Estoril'in golünü 6. dakikada Cassiano kaydetti.
Braga'da Milli oyuncumuz Serdar Saatçı, 77 . dakikada oyuna girdi.
Penaltılarda Braga, 5 penaltı vuruşundan da yararlanırken, Estoril de Tiago Araujo son penaltıdan yararlanamadı ve Braga şampiyon oldu.
Braga'nın normal süredeki golünü 20. dakikada Ricardo Horta, Estoril'in golünü 6. dakikada Cassiano kaydetti.
Braga'da Milli oyuncumuz Serdar Saatçı, 77 . dakikada oyuna girdi.
Penaltılarda Braga, 5 penaltı vuruşundan da yararlanırken, Estoril de Tiago Araujo son penaltıdan yararlanamadı ve Braga şampiyon oldu.