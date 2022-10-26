Serdar Saatçı'dan göndermeli paylaşım

Beşiktaş'tan, Braga'ya giden Serdar Saatçı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) bir sözünü paylaşan Serdar'ın bu paylaşımı Valerien Ismael'e gönderme olarak yorumlandı.

Haber; Sporx.com
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Serdar Saatçı'dan göndermeli paylaşım
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26 Ekim 2022 16:26
Beşiktaş'ta, hazırlık kampında kadro dışı kalan Valerien Ismael tarafından kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilip Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'dan flaş bir paylaşım geldi.

19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta Ismael ile yolların ayrılmasının gündeme gelmesinin ardından Hazreti Muhammed'in (s.a.v) "İncittiğiniz Gönlün Kırdığınız Kalbin Bedduasından Korkun." sözlerini paylaştı.

Serdar'ın bu paylaşımı Valerien Ismael'e gönderme olarak yorumlandı.

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