Serdar Saatçı'dan göndermeli paylaşım

Beşiktaş'ta, hazırlık kampında kadro dışı kalan Valerien Ismael tarafından kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilip Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'dan flaş bir paylaşım geldi.



19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta Ismael ile yolların ayrılmasının gündeme gelmesinin ardından Hazreti Muhammed'in (s.a.v) "İncittiğiniz Gönlün Kırdığınız Kalbin Bedduasından Korkun." sözlerini paylaştı.



Serdar'ın bu paylaşımı Valerien Ismael'e gönderme olarak yorumlandı.





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