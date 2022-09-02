Serdar Aziz hazır kıta
Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, formasını geri almayı hedefliyor.
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02 Eylül 2022 11:12
Fenerbahçe
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