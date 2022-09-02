Serdar Aziz hazır kıta

Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, formasını geri almayı hedefliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz hazır kıta
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02 Eylül 2022 11:12
Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, formasını geri almayı hedefliyor.

İdmanlarda hırsıyla dikkat çeken oyuncu için son kararı teknik direktör Jorge Jesus verecek.

Tecrübeli savunmacının, Kayserispor karşısında ilk onbirde başlama olasılığı yüksek görülüyor. 

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