Serdal Adalı'dan Yasin Kol'a: 'Hakkınızı helal edin'

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi, 'Yabancı hakem' tartışmalarının gölgesinde oynandı.



Karşılaşmayı Galatasaray-Fenerbahçe maçında olduğu gibi yabancı bir hakemin yönetmesi isteği karşılık bulmayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yabancı dil sınavlarında başarısız olan, FIFA kokartı bulunmayan ve kariyerinde ilk kez bir derbi maç yönetecek olan Yasin Kol atamasının ardından soluğu basının önünde almış, TFF ve MHK'yi istifaya davet etmişti. Bununla da yetinmeyip karşılaşmayı izleyip, pozisyonları değerlendirmesi için eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a getirmişti.



BAŞKAN ADALI VE YASİN KOL İKİ KEZ SARILDI



Galatasaray karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan futbolcularını kutlamak için soluğu soyunma odasında alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk durağı hakem odası oldu.



Adalı önce Kol'u ortaya koyduğu soğukkanlı yönetim için kutladı, ardından da "Karşılaşma öncesi sizi çok eleştirdik. Tepkimiz şahsınıza değil, TFF'nin kararınaydı. Hakkınızı helal edin" diyerek sarıldı. Kol, "Camialarınızı düşünerek böyle konuşuyorsunuz ama bizlerin de ailesi, çocukları, arkadaşları olduğunu unutuyorsunuz" yanıtını verdi, ardından da "Helal olsun" diye ekledi. Başkan Adalı bu sözler üzerine ikinci kez Kol'a sarılıp, teşekkür etti. Adalı, hakemlerin bayramını da kutladıktan sonra odadan ayrıldı.



