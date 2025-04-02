Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi, 'Yabancı hakem' tartışmalarının gölgesinde oynandı.
Karşılaşmayı Galatasaray-Fenerbahçe maçında olduğu gibi yabancı bir hakemin yönetmesi isteği karşılık bulmayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yabancı dil sınavlarında başarısız olan, FIFA kokartı bulunmayan ve kariyerinde ilk kez bir derbi maç yönetecek olan Yasin Kol atamasının ardından soluğu basının önünde almış, TFF ve MHK'yi istifaya davet etmişti. Bununla da yetinmeyip karşılaşmayı izleyip, pozisyonları değerlendirmesi için eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a getirmişti.
BAŞKAN ADALI VE YASİN KOL İKİ KEZ SARILDI
Galatasaray karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan futbolcularını kutlamak için soluğu soyunma odasında alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk durağı hakem odası oldu.
Adalı önce Kol'u ortaya koyduğu soğukkanlı yönetim için kutladı, ardından da "Karşılaşma öncesi sizi çok eleştirdik. Tepkimiz şahsınıza değil, TFF'nin kararınaydı. Hakkınızı helal edin" diyerek sarıldı. Kol, "Camialarınızı düşünerek böyle konuşuyorsunuz ama bizlerin de ailesi, çocukları, arkadaşları olduğunu unutuyorsunuz" yanıtını verdi, ardından da "Helal olsun" diye ekledi. Başkan Adalı bu sözler üzerine ikinci kez Kol'a sarılıp, teşekkür etti. Adalı, hakemlerin bayramını da kutladıktan sonra odadan ayrıldı.
Serdal Adalı'dan Yasin Kol'a: "Hakkınızı helal edin"
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Başkan Serdal Adalı, eleştirilerin odağındaki hakem Yasin Kol'u tebrik etti.
Son güncelleme 02 Nisan 2025 09:36
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi, 'Yabancı hakem' tartışmalarının gölgesinde oynandı.
- 10:36 Beşiktaş'ta Arroyo forma bekliyor!
- 10:11 Beşiktaş Immobile yerine golcü adayını belirledi!
- 09:26 Serdal Adalı'dan Yasin Kol'a: "Hakkınızı helal edin"
- 09:20 Mourinho'dan Galatasaray derbisi öncesi uyarı!
- 09:18 Wolves, Jokic'in 61 sayılık performansını 0.1 saniye kala gölgeledi
- 09:17 Victor Osimhen, derbi öncesi hırs küpü!
- 09:09 Galatasaray'ın derbi şifresi: Rangers!
- 08:51 Okan Buruk'tan derbi motivasyonu: "Yaptık, yine yapacağız"
- 08:40 10 maddede Fenerbahçe
- 08:18 10 maddede Galatasaray
- 07:58 Galatasaray'da derbi öncesi zafer yemini!
- 02:35 Trabzonspor - Bodrum FK: Muhtemel 11'ler
- 02:24 Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Barcelona'yı ağırlayacak
- 02:19 Bologna, Empoli deplasmanında final için avantajı kaptı
- 02:12 Wolverhampton'dan üst üste 2. galibiyet
- 01:46 Nottingham Forest, MANU'yu tek golle yıktı!
- 01:23 Arda Güler'in asisti, Real Madrid'i finale taşıdı!
- 01:08 Arsenal, zirve takibini sürdürdü
- 00:57 Bayer Leverkusen, 3. Lig ekibine elendi!
- 00:48 Samsunspor, devlet himayesindeki çocukları ağırladı
- 00:45 PSG, Fransa Kupası'nda sürprize izin vermedi
- 00:40 Soner Tolungüç: "Buraya kadarmış"
- 00:37 Recep Uçar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
- 23:56 Ekrem Terzi: "Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz"
- 23:52 Trabzonspor U19'un hocası Eyüp Saka: "Ekrem'e maçtan önce söylemiştim"
- 23:40 Fatih Terim'e 90+9'da büyük şok!
- 23:20 Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan karşılıklı göndermeler!
- 22:38 Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor!
- 22:32 Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu için videolu paylaşım!
- 21:39 TFF, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u kutladı
- 21:28 UEFA, Trabzonspor'un rekoruna kayıtsız kalamadı!
- 20:05 Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları
- 19:55 Trabzonspor'un gençleri, yarı finale yükseldi!
- 19:26 Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş BOA'ya büyük fark!
- 19:03 Trabzonspor taraftarından tarihi rekor!
- 18:37 Çaykur Rizespor'dan Ghezzal için sakatlık açıklaması
- 18:11 MKE Ankaragücü'nde çifte ayrılık
- 16:57 Göztepe kupada 49 yıllık hasreti bitirme peşinde
- 16:47 3. Lig ekibi Denizlispor'dan Messi'li 1 Nisan şakası
- 16:40 Karşıyaka potada en kritik seride
- 16:33 Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu'na yanıt!
- 16:11 Stuttgart'tan Beşiktaş'ın da listesinde olan Taylan Bulut'ta kanca
- 15:52 Mourinho ilk derbisini kazanmak istiyor
- 15:45 Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da şampiyon oldu
- 15:42 THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı başlıyor!
- 15:37 Altınordu 3'te 3 peşinde koşacak!
- 15:34 Bucaspor deplasmanda zafer arıyor
- 15:34 İtalya ve İspanya'da manşetler Osimhen
- 15:32 Altay'ın 43'lük forveti Murat suskun
- 15:30 Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi başkanların karnesi
- 15:26 Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde dikkat çeken istatistik!
- 15:24 Futbol hakemi çift, yeşil sahalarda birlikte maç yönetiyor
- 15:22 Kupadaki Bodrum maçı öncesi Trabzonspor'da 3 eksik!
- 15:20 Derbilerin faturası "ağır" oluyor
- 15:11 Potada ÇBK Mersin-Galatasaray yarı final serisi başlayacak
- 15:10 A Milli Kadın Futbol Takımı kalecisi Selda Akgöz, Slovenya maçlarından umutlu
- 15:07 Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası finali ilk maçına çıkacak!
- 14:58 Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi eksik yok!
- 14:54 Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
- 14:49 Derbide kartlar havada uçuşuyor
Bologna, Empoli deplasmanında final için avantajı kaptı
Wolverhampton'dan üst üste 2. galibiyet
Nottingham Forest, MANU'yu tek golle yıktı!
Arda Güler'in asisti, Real Madrid'i finale taşıdı!
Bayer Leverkusen, 3. Lig ekibine elendi!
PSG, Fransa Kupası'nda sürprize izin vermedi
Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor!
Lazio - Torino maçında kazanan yok!
Manchester City'ye Erling Haaland'dan kötü haber!
Leroy Sane'den Bayern Münih için indirim!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan karşılıklı göndermeler!
-
2
Arda Güler'in asisti, Real Madrid'i finale taşıdı!
-
3
Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları
-
4
Trabzonspor taraftarından tarihi rekor!
-
5
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor!
-
6
Trabzonspor'un gençleri, yarı finale yükseldi!
-
7
Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor!
-
8
Galatasaray'dan Frankowski kararı; veda
-
9
Fatih Terim'e 90+9'da büyük şok!
-
10
Serdal Adalı'dan Yasin Kol'a: "Hakkınızı helal edin"