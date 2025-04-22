Serdal Adalı'dan seçim öncesi güçlü liste!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 11 Mayıs'taki seçim için yönetim kadrosuna katacağı iki güçlü ismi netleştikten sonra açıklayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
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Serdal Adalı'dan seçim öncesi güçlü liste!
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22 Nisan 2025 12:06

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 11 Mayıs'ta yapılacak seçim için yönetim kadrosuna iki güçlü isim katmanın planlarını yapıyor.

Yeni yönetimle daha güçlü bir ekip kurmayı planlayan Başkan Adalı'nınn sır gibi sakladığı iki kritik şahıs ile görüştüğü ve seçim için bu ikiliyi kadroya katmak istediği kaydedildi.

NETLEŞTİKTEN SONRA İSİMLERİ AÇIKLAYACAK

Özellikle iş dünyasında tanınan ve yönetimi maddi de güçlendirecek olan bu yöneticilerin netleştikten sonra açıklanacağı kaydedildi. 

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