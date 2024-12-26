Serdal Adalı'dan İngiltere çıkarması

Beşiktaş'ta tüm dikkatler başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Ancak kulüp içinde, seçim sonrası yapılacak transfer hamleleri için şimdiden hazırlıkların tamamlandığı ifade ediliyor.
TÜM KOZLAR MASADA
Eski başarılı günlerine dönmeyi ve yeni yılda taraftarlarının karşısına güçlü bir kadroyla çıkmayı hedefleyen Beşiktaş'ta, başkan adayları transfer çalışmalarına hız verdi.
Siyah-Beyazlılar'ın vakit kaybetme lüksü olmadığını vurgulayan adaylardan Serdal Adalı'nın, Premier Lig'den kadroya katmak istediği iki yıldız için tüm kozlarını oynamaya hazırlandığı bildirildi.
YENİ HOCAYA İLK TRANSFER HAMLELERİ
Serdal Adalı'nın transfer listesinde yer alan isimler, Fulham forması giyen Adama Traore ve Southampton'da oynayan Paul Onuachu.
Başkanlığa seçilmesi durumunda, halihazırda temaslarını sürdürdüğü iki oyuncu için çalışmalara hız verecek.
Özellikle Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Traore'yi, yeni teknik direktörüne ilk hediye olarak sunmayı planlıyor.
ONUACHU'DAN TÜRKİYE SİNYALİ
Kanat pozisyonundaki Adama Traore'nin yanı sıra, listede yer alan bir diğer isim ise daha önce Trabzonspor forması giymiş olan Paul Onuachu.
Premier Lig'de beklentilerin altında kalan ve bu sezon son sırada yer alan Southampton'da zor günler geçiren 30 yaşındaki Nijeryalı forvetin, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Ancak Onuachu'nun 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor, bu da transfer sürecini zorlu hale getirebilir.
İngiliz ekibinde şu ana kadar 9 maçta süre bulan Nijeryalı forvet, geçen sezon Trabzon'da 25 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.
TÜM KOZLAR MASADA
Eski başarılı günlerine dönmeyi ve yeni yılda taraftarlarının karşısına güçlü bir kadroyla çıkmayı hedefleyen Beşiktaş'ta, başkan adayları transfer çalışmalarına hız verdi.
Siyah-Beyazlılar'ın vakit kaybetme lüksü olmadığını vurgulayan adaylardan Serdal Adalı'nın, Premier Lig'den kadroya katmak istediği iki yıldız için tüm kozlarını oynamaya hazırlandığı bildirildi.
YENİ HOCAYA İLK TRANSFER HAMLELERİ
Serdal Adalı'nın transfer listesinde yer alan isimler, Fulham forması giyen Adama Traore ve Southampton'da oynayan Paul Onuachu.
Başkanlığa seçilmesi durumunda, halihazırda temaslarını sürdürdüğü iki oyuncu için çalışmalara hız verecek.
Özellikle Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Traore'yi, yeni teknik direktörüne ilk hediye olarak sunmayı planlıyor.
ONUACHU'DAN TÜRKİYE SİNYALİ
Kanat pozisyonundaki Adama Traore'nin yanı sıra, listede yer alan bir diğer isim ise daha önce Trabzonspor forması giymiş olan Paul Onuachu.
Premier Lig'de beklentilerin altında kalan ve bu sezon son sırada yer alan Southampton'da zor günler geçiren 30 yaşındaki Nijeryalı forvetin, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Ancak Onuachu'nun 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor, bu da transfer sürecini zorlu hale getirebilir.
İngiliz ekibinde şu ana kadar 9 maçta süre bulan Nijeryalı forvet, geçen sezon Trabzon'da 25 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.