Serdal Adalı'dan derbi galibiyeti sonrası paylaşım

Beşiktaş'ta başkan adayı olması beklenen Serdal Adalı, Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandıkları maçın ardından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı'dan derbi galibiyeti sonrası paylaşım
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08 Aralık 2024 01:08
Beşiktaş Kulübü'ne başkan adayı olan ve olağanüstü seçimde de adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımda bulundu.

Serdal Adalı, "Büyük taraftarımızın önünde oynadığımız derbi mücadelesinde galip gelerek camiamıza büyük sevinç yaşatan futbolcu kardeşlerimiz ve Serdar Topraktepe hocamızı kutluyor, bu galibiyetin Beşiktaşımızın yaşayacağı güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum." dedi.

Adalı, paylaşımını "En büyük Beşiktaş! En büyük Beşiktaş!" sözleriyle noktaladı.

 

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