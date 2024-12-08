Serdal Adalı, 29 Aralık'ta aday oluyor

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, 29 Aralık'taki seçimde başkanlığa aday olma kararı aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı, 29 Aralık'ta aday oluyor
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08 Aralık 2024 10:42
Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçim öncesi sıcak saatler yaşanıyor.

29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçime Hüseyin Yücel'in tek başına başkan adayı olması beklenirken geçtiğimiz yıl Hasan Arat'ın karşısına rakip olarak çıkan Serdal Adalı aday olmaya karar verdi.

Daha önce mayıs için adaylığını koyacağı söyleyen Serdal Adalı'nın ekibiyle yaptığı değerlendirme sonrasında 29 Aralık'ta aday olmaya karar verdiği öğrenildi.

Serdal Adalı'nın kararını kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

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