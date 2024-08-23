Sepp van der Berg, Brentford'a imza attı

Liverpool, Hollandalı savunma oyuncusu Sepp van den Berg'in Brentford'a transferi için 35.5 milyon euro'luk bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 29 milyon euro'su garanti ücret, 6.5 milyon euro'su ise bonuslar şeklinde olacak.



22 yaşındaki van den Berg, 2019 yılında PEC Zwolle'den 5 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuş, ancak Anfield'da geçirdiği süre zarfında sadece dört kez forma şansı bulmuştu.



Van den Berg, Liverpool'da büyük umutlar bağlanan bir oyuncuydu ve hatta Virgil van Dijk'in potansiyel varisi olarak görülüyordu. Ancak teknik direktör Arne Slot, savunma oyuncusunu satma kararı aldı.





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