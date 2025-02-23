Şenol Güneş'ten Galatasaraylı oyuncu hakkında flaş sözler!

Şenol Güneş:

"Galatasaray'da bir oyuncu sakatlandı, ortalığı yıktılar, bir hafta sonra oynadı. Bizim daha uzun süreli sakatlıklarımız oldu bir şey demedik. Kayda geçsin ileride kafaya oynarken kullanırız. "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızı olur. Bordo-mavi, Trabzonspor'un rengidir. Bir haksızlık varsa gereğini yaparsın. Bunu konuşarak kahramanlaşamazsın. Yetkililer sorumlu olacak. " dedi.



"KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ"



Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Trabzonspor'u deplasmanda yenmenin zor olduğunu bildiklerini belirterek, "Maça çok iyi başladık. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Oyuncularım bunu harfiyen yerine getirdi. Her şey çok iyiye gidiyor derken, korktuğumuz başımıza geldi." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'un duran toplardan etkili olduğunu bildiklerini anlatan İnan, şunları kaydetti:



"Bir haftadır buna çok çalıştık. Ama bazen çok çalıştığınız için olumsuz anlamda başınıza gelebiliyor. 2 duran toptan 2-0 yenik duruma düştük. İkinci yarı iyi başladık, 3-0 olmasına karşın maça tutunmak, pes etmemek, pozisyona girmek önemliydi. 3-0 da bile berabere, hatta kazanabileceğimiz pozisyona gelmek önemliydi. Puan veya puanlar almak istiyorduk ama bugün olmadı. Takımımızı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."



