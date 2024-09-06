Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı açıklaması

"İNŞALLAH UZUN YILLAR KALIRIM"





Görevde uzun yıllar kalmayı hedeflediğini söyleyen Şenol Güneş,

"Göreve başladım şimdi, inşallah uzun yıllar kalırım sizin sayenizde. Tek eksiğimiz skor ve güzel oyun. Saha içinde kalacağım ben de. Pozisyon olarak burada bir görevim var, bunu iyi yapacağımın sözünü verebilirim." sözlerini sarf etti.



"TRABZON'DAN OYUNCU ÇIKARTMALIYIZ"



Kulüpteki güzel şeyler olduğuna değinen Güneş, "Kulüpte güzel şeyler yapılmış. Zeminler toparlayacak. Salonlar, çalışma alanları, analiz bölümler, bunlar olmazsa olmazlar. Yapanlara teşekkür ediyorum. Biz yapacaklarımızla, Trabzonspor, büyük takım ama yurt dışında daha büyük kulüp olmasına çalışacağız. Bir hayalim daha olacaksa, Trabzon'dan çıkardığımız oyuncuları, sayılarını arttırmak, bunları geliştirmek ve yarıştırmak ama aynı zamanda iyi oyuncular alıp yarışmak." ifadelerini kullandı.



TRANSFER AÇIKLAMASI



