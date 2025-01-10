Şenol Güneş: "Ligde seri yakalamak istiyoruz"

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Ligde seri yakalamak istiyoruz'
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10 Ocak 2025 18:33
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacakları Onvo Antalyaspor maçını kazanarak ligde seri yakalamak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takımın antrenmanı öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilere başarı ve sağlık temennisinde bulunan Güneş, işine gönül ve emek veren herkesin mesleğine sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Takım ve transfer çalışmaları hakkında da gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Kadro pazar gününden sonra değişikliğe uğrayabilir." dedi.

Draguş'un sakatlığının sürdüğünü aktaran Güneş, Savic ve Okay'ın ise idmanlara başladığı bilgisini verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başladıklarını anlatan Güneş, "Ligde bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Kendi sahamızda kazanmamıza rağmen seriye dönüştüremedik. Umarım ki bu lig maçıyla üst üste galibiyeti sağlamış oluruz. Arkasından da ligde seri yakalarız. Bize yakışan, olmamız gereken yere tekrar geliriz." diye konuştu.

Ara transfer sezonunun 13 Ocak'ta başlayacağına işaret eden Güneş, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

"Asıl hedefimizden bir tanesi kadromuzu oluşturmak. Giden, kalan olabileceğini hep söyledik. Şu anda elimizdeki kadro pazar gününden sonra değişikliğe uğrayabilir. Hem katılım olarak yeni gelecekler hem de gidecekler. 13 Ocak'ta transfer başladığı için Sivas maçıyla bunu değerlendirebiliriz. Şu anda gündemimizde sadece Antalya maçı var, onu değerlendireceğiz."

Asbaşkan Kafkas'ın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığı programda pasta kesildi.

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