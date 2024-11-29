Şenol Güneş kararını verdi! Yıldızlara kesik

Sezonun en farklı galibiyetini geçtiğimiz hafta Papara Park'ta lig sonuncusu Adana Demirspor karşısında alan Fırtına'da, teknik direktör Şenol Güneş genç isimlerin ağırlıkta olduğu kadroyu bozmayı düşünmüyor.
Sol bekte Eren ve Barisic'in yerine geçen maçın iyilerinden Arif Boşluk devam edecek. Stoperde ilk kez birlikte oynayan Batagov-Hüseyin ikilisi yine 11'de olacak. Sağ bekte, sarı kart cezası biten Pedro Malheiro, Serkan Asan'dan formayı alacak. Orta sahanın merkezinde Cham ile Mendy'nin yeri garanti. Sadece Umut Güneş değişebilir. Bu formaya diğer güçlü aday Lundstram. Tecrübeli futbolcu, Adana Demir maçında hastalığı nedeniyle kadroda yer almamıştı. Sol kanatta Cihan, sağda Visca, ileri uçta ise Banza aynen 11'de kalacak.
YILDIZLARA KESİK...
Bardhi, Orsic, Denswil ve Umut Bozok'u kadro dışı bıraktıktan sonra Draguş, Ozan Tufan ve Eren Elmalı gibi isimleri de kulübeye çeken Şenol hoca, radikal kararını devam ettirecek. Alanya deplasmanında da iyi oyun ve galibiyet gelirse, bu 11'in artık ideal kadro olması muhtemel.
SAVIC BİR VAR BİR YOK!
Kayserispor maçında sakatlandıktan sonra bir türlü geri dönemeyen Stefan Savic, hafta başında idmanlara başlamıştı. Fakat tecrübeli stoper, dünkü antrenmanda yer almadı. 33 yaşındaki Karadağlı yıldızın, yarın oynanacak Alanyaspor deplasmanında kadroda olması yine zor gözüküyor. Son 8 lig maçını kaçıran Savic, 3 milyon Euro'luk net ücretiyle Trabzonspor'un en çok kazanan oyuncusu konumunda.
SESSİZ SEDASIZ KRALLIĞA KOŞUYOR
En kötü lig başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor, en ciddi problemi skor üretmekte yaşıyordu. Taa ki Adana Demirspor maçına kadar. Lig sonuncusunu 5-0'la yıkan Fırtına'da, 2 kez ağları havalandıran Simon Banza gol sayısını 8'e çıkardı. Krallık yarışında Beşiktaşlı İmmobile ile rakamları eşitleyen Banza, 7'şer gollü Tadic ve Dzeko'nun yanı sıra Galatasaray'ın süper forveti Osimhen'i (6 gol) geride bıraktı. Fırtına'nın ligde geride kalan 12 maçta 17 golü bulunurken, bunların neredeyse yarısı Banza'ya ait. Kongolu yıldız, gollerin 4'ünü penaltıdan filelere gönderdi. Transfer döneminin son günlerinde Braga'dan 1 seneliğine kiralanan 27 yaşındaki santrfor, 9 maçta 8 gole sahip.
Sol bekte Eren ve Barisic'in yerine geçen maçın iyilerinden Arif Boşluk devam edecek. Stoperde ilk kez birlikte oynayan Batagov-Hüseyin ikilisi yine 11'de olacak. Sağ bekte, sarı kart cezası biten Pedro Malheiro, Serkan Asan'dan formayı alacak. Orta sahanın merkezinde Cham ile Mendy'nin yeri garanti. Sadece Umut Güneş değişebilir. Bu formaya diğer güçlü aday Lundstram. Tecrübeli futbolcu, Adana Demir maçında hastalığı nedeniyle kadroda yer almamıştı. Sol kanatta Cihan, sağda Visca, ileri uçta ise Banza aynen 11'de kalacak.
YILDIZLARA KESİK...
Bardhi, Orsic, Denswil ve Umut Bozok'u kadro dışı bıraktıktan sonra Draguş, Ozan Tufan ve Eren Elmalı gibi isimleri de kulübeye çeken Şenol hoca, radikal kararını devam ettirecek. Alanya deplasmanında da iyi oyun ve galibiyet gelirse, bu 11'in artık ideal kadro olması muhtemel.
SAVIC BİR VAR BİR YOK!
Kayserispor maçında sakatlandıktan sonra bir türlü geri dönemeyen Stefan Savic, hafta başında idmanlara başlamıştı. Fakat tecrübeli stoper, dünkü antrenmanda yer almadı. 33 yaşındaki Karadağlı yıldızın, yarın oynanacak Alanyaspor deplasmanında kadroda olması yine zor gözüküyor. Son 8 lig maçını kaçıran Savic, 3 milyon Euro'luk net ücretiyle Trabzonspor'un en çok kazanan oyuncusu konumunda.
SESSİZ SEDASIZ KRALLIĞA KOŞUYOR
En kötü lig başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor, en ciddi problemi skor üretmekte yaşıyordu. Taa ki Adana Demirspor maçına kadar. Lig sonuncusunu 5-0'la yıkan Fırtına'da, 2 kez ağları havalandıran Simon Banza gol sayısını 8'e çıkardı. Krallık yarışında Beşiktaşlı İmmobile ile rakamları eşitleyen Banza, 7'şer gollü Tadic ve Dzeko'nun yanı sıra Galatasaray'ın süper forveti Osimhen'i (6 gol) geride bıraktı. Fırtına'nın ligde geride kalan 12 maçta 17 golü bulunurken, bunların neredeyse yarısı Banza'ya ait. Kongolu yıldız, gollerin 4'ünü penaltıdan filelere gönderdi. Transfer döneminin son günlerinde Braga'dan 1 seneliğine kiralanan 27 yaşındaki santrfor, 9 maçta 8 gole sahip.