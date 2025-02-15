Şenol Güneş: 'Hakemlerden çok çektik'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş,diye konuştu.Kadroya yeni katılan isimlerin iyi oyuncular olduğunu anlatan Güneş,değerlendirmelerinde bulundu.Eski takımına karşı rakip olmasıyla ilgili soruya tecrübeli teknik adam,yanıtını verdi.Deplasmanda alınan mağlubiyetlerle ilgili konuşan Güneş,ifadelerini kullandı.Genç hakemlerin eğitiminin devam ettiğini ve zamanla sistemi öğreneceğini anlatan Güneş,dedi.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde harcadığı rakamlar sonrasında iki ekibin diğer takımlarla "arasının açıldığı" yönündeki soruya ise Güneş, şu şekilde cevap verdi: