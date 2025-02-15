Şenol Güneş: 'Hakemlerden çok çektik'

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'a kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Şenol Güneş'in flaş röportajdaki sözleri şu şekilde:
"Oyunun tamamında rakipten aşağı değildik, denktik, artılarımız da vardı. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunun başında iyi başlamadık. Golden sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Paslar isabetsiz olunca hücum etkisiz oldu ama kontrol bizdeydi. İlk yarının sonunda ikinci golü atsak büyük bir avantaj olacaktı. İkinci yarıda yediğimiz golle Beşiktaş ortak oldu. Beşiktaş'ın attığı ilk golde rakipten uzak kaldık. Değişiklik esnasında ikinci golü yedik. Şanssızdı bizim için. Ondan sonra pozisyonlarımız da var. Pozisyon bulmada sıkıntı yaşamadık ama rakibin pozisyonlarına izin verdik. Basit hatalar, rakibi karşılarken, top kullanırken maçın sonunda rakibin lehine oldu. Bizim için önemli bir maçtı, üzgünüz. Sonuç kötü oldu bizim için."
Şenol Güneş'in flaş röportajdaki sözleri şu şekilde:
"Oyunun tamamında rakipten aşağı değildik, denktik, artılarımız da vardı. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunun başında iyi başlamadık. Golden sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Paslar isabetsiz olunca hücum etkisiz oldu ama kontrol bizdeydi. İlk yarının sonunda ikinci golü atsak büyük bir avantaj olacaktı. İkinci yarıda yediğimiz golle Beşiktaş ortak oldu. Beşiktaş'ın attığı ilk golde rakipten uzak kaldık. Değişiklik esnasında ikinci golü yedik. Şanssızdı bizim için. Ondan sonra pozisyonlarımız da var. Pozisyon bulmada sıkıntı yaşamadık ama rakibin pozisyonlarına izin verdik. Basit hatalar, rakibi karşılarken, top kullanırken maçın sonunda rakibin lehine oldu. Bizim için önemli bir maçtı, üzgünüz. Sonuç kötü oldu bizim için."
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Çok puan farkı vardı, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. İstekle sahaya çıktık ama oyunun başında Beşiktaş daha baskın oynadı. Sonra toparladık. Golden sonra kontrol bize geçti. İkinci gol için net pozisyonlar yakalayabilirdik. İkinci yarıya kötü başladık. İki yarıda top kayıpları rakibe avantaj verdi. Yediğimiz ilk golde rakip boştu, aldı, döndü, boş bıraktık. İkinci golde yerleşik savunmada çarpan top gol oldu. Gol bulma oranı açısından düşünürsek rakipten artımız var. Gol atabilirdik. Basit top kayıpları ve yerleşik savunmada rakibe uzak olduğumuz için kaybettik. Üzgünüz, denk bir maçtı. Beraberlik maçın hakkıydı. 2-1'den sonra Beşiktaş iyi kullandı. Daha çok pozisyon bulmalıydık." diye konuştu.
Kadroya yeni katılan isimlerin iyi oyuncular olduğunu anlatan Güneş, "Yeni transferlerin hepsinin iyi olduğunu düşünüyorum. Eldeki oyunculara katılımı zaman zaman geç olabilir. Eldekilerin de iyi olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oyunumuzun onlardan aşağı olduğunu düşünmüyorum. Top kayıplarının az olması lazım. Savunmada caydırıcı olmak lazım. Fiziksel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmelerinde bulundu.
Eski takımına karşı rakip olmasıyla ilgili soruya tecrübeli teknik adam, "Trabzon stadının açılışında, ilk Beşiktaş'la gitmiştim. Futbolda bunlar olabiliyor. İki camia da benim için önemli. Kendi şehrimin takımının başındayım. İşimi aynı düzgünlükle yapmaya çalışıyorum. Diğer söylemler beni ilgilendirmiyor." yanıtını verdi.
Deplasmanda alınan mağlubiyetlerle ilgili konuşan Güneş, "Bağışıklık gibi oldu. Takımı oturtmaya çalışıyoruz. Oyun sistemini geliştirmek ve geliştirirken kazanmak için de oynamaya çalışıyoruz. Kolay kaybetmeye üzülüyoruz. Kazanabileceğimiz maçlardaki bireysel hatalar, deplasmanda kaybetmenin sıkıntısını çözmeye çalışıyoruz. Üst üste mağlubiyetleri görünce aynı şeyleri söyleyemiyoruz. İlk yarının ilk bölümünde kolay maçlar verdik. Kazanırken zor kazanıyoruz. Kaybederken kolay kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.
Genç hakemlerin eğitiminin devam ettiğini ve zamanla sistemi öğreneceğini anlatan Güneş, "Hakemle ilgili konuşacak bir şey yok. Çocuklarımız yeni bir hayata başladı. Hakemler eğitim süreci geçiriyorlar, 2-3 sene sürer. Genç hakemlerin zamanla sistemi öğreneceğini düşünüyorum. Düzen içinde bu kadar olumsuz, baskıcı, baskıdan etkilenen hakemler olduğu müddetçe kolay kolay düzelmez. Hakem hataları lehimizeyse sorun yok aleyhimize sorun var demektir. 2. 3. ligde eğitim görmeleri gerekirken Süper Lig'de eğitim görüyorlar. Bu yıl hakemler konusunda çok çektik. Goller verilmedi, aleyhimize verildi. Hakemlerin zamana ihtiyacı var." dedi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde harcadığı rakamlar sonrasında iki ekibin diğer takımlarla "arasının açıldığı" yönündeki soruya ise Güneş, şu şekilde cevap verdi:
"Şampiyonluk sonrası her takım bir dönem kriz geçirir. Beklentiler, rakamlar büyür. İşleyiş değişir. Bu yaşanabilir. Biz de bunu yaşıyoruz. Yepyeni bir kadro yapıyoruz. Beşiktaş da bunu yapıyor. Bu paraları biz harcayamayız. Bu ekonomiyle gitmesi mümkün değil. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer zenginliği daha fazla. Türk futbolunda bir kulüp kapanma noktasına gelirken zenginler daha da zenginleşiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray avantajlı. Rakipleriniz büyük para harcayıp yeni oyuncular alıyorsa takdir etmeniz gerekiyor. Şu anda zengin takımların başarılı olma şansı var. Biz de transfer yaptık, bizim için çok para diyoruz. Başka kulüp bir oyuncuya 2-3 kat fazla para veriyor. Maaş skalasını aşağı düşürmek zorundayız. Kendi bütçemizi ayarlayarak yarışabileceğimizi düşünüyorum. Bazen sabırlı olmak durumundayız. Bir anda savurgan olursanız çökersiniz. Şu anda takım yapma konusunda mesafe aldığımızı düşünüyoruz. Trabzonspor'la bu yarışta olacağımızı düşünüyoruz."
Kadroya yeni katılan isimlerin iyi oyuncular olduğunu anlatan Güneş, "Yeni transferlerin hepsinin iyi olduğunu düşünüyorum. Eldeki oyunculara katılımı zaman zaman geç olabilir. Eldekilerin de iyi olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oyunumuzun onlardan aşağı olduğunu düşünmüyorum. Top kayıplarının az olması lazım. Savunmada caydırıcı olmak lazım. Fiziksel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmelerinde bulundu.
Eski takımına karşı rakip olmasıyla ilgili soruya tecrübeli teknik adam, "Trabzon stadının açılışında, ilk Beşiktaş'la gitmiştim. Futbolda bunlar olabiliyor. İki camia da benim için önemli. Kendi şehrimin takımının başındayım. İşimi aynı düzgünlükle yapmaya çalışıyorum. Diğer söylemler beni ilgilendirmiyor." yanıtını verdi.
Deplasmanda alınan mağlubiyetlerle ilgili konuşan Güneş, "Bağışıklık gibi oldu. Takımı oturtmaya çalışıyoruz. Oyun sistemini geliştirmek ve geliştirirken kazanmak için de oynamaya çalışıyoruz. Kolay kaybetmeye üzülüyoruz. Kazanabileceğimiz maçlardaki bireysel hatalar, deplasmanda kaybetmenin sıkıntısını çözmeye çalışıyoruz. Üst üste mağlubiyetleri görünce aynı şeyleri söyleyemiyoruz. İlk yarının ilk bölümünde kolay maçlar verdik. Kazanırken zor kazanıyoruz. Kaybederken kolay kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.
Genç hakemlerin eğitiminin devam ettiğini ve zamanla sistemi öğreneceğini anlatan Güneş, "Hakemle ilgili konuşacak bir şey yok. Çocuklarımız yeni bir hayata başladı. Hakemler eğitim süreci geçiriyorlar, 2-3 sene sürer. Genç hakemlerin zamanla sistemi öğreneceğini düşünüyorum. Düzen içinde bu kadar olumsuz, baskıcı, baskıdan etkilenen hakemler olduğu müddetçe kolay kolay düzelmez. Hakem hataları lehimizeyse sorun yok aleyhimize sorun var demektir. 2. 3. ligde eğitim görmeleri gerekirken Süper Lig'de eğitim görüyorlar. Bu yıl hakemler konusunda çok çektik. Goller verilmedi, aleyhimize verildi. Hakemlerin zamana ihtiyacı var." dedi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde harcadığı rakamlar sonrasında iki ekibin diğer takımlarla "arasının açıldığı" yönündeki soruya ise Güneş, şu şekilde cevap verdi:
"Şampiyonluk sonrası her takım bir dönem kriz geçirir. Beklentiler, rakamlar büyür. İşleyiş değişir. Bu yaşanabilir. Biz de bunu yaşıyoruz. Yepyeni bir kadro yapıyoruz. Beşiktaş da bunu yapıyor. Bu paraları biz harcayamayız. Bu ekonomiyle gitmesi mümkün değil. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer zenginliği daha fazla. Türk futbolunda bir kulüp kapanma noktasına gelirken zenginler daha da zenginleşiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray avantajlı. Rakipleriniz büyük para harcayıp yeni oyuncular alıyorsa takdir etmeniz gerekiyor. Şu anda zengin takımların başarılı olma şansı var. Biz de transfer yaptık, bizim için çok para diyoruz. Başka kulüp bir oyuncuya 2-3 kat fazla para veriyor. Maaş skalasını aşağı düşürmek zorundayız. Kendi bütçemizi ayarlayarak yarışabileceğimizi düşünüyorum. Bazen sabırlı olmak durumundayız. Bir anda savurgan olursanız çökersiniz. Şu anda takım yapma konusunda mesafe aldığımızı düşünüyoruz. Trabzonspor'la bu yarışta olacağımızı düşünüyoruz."
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