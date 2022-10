Şenol Güneş: 'Güneş her gün doğuyor!'

Beşiktaş ile 2024 yazına kadar sözleşme imzalayan yeni teknik direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, imza töreninde açıklamalar yaptı.



AHMET NUR ÇEBİ: "ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kamuoyu huzurunda Beşiktaş taraftarının uzun süreden beri beklediği, hocamız Şenol Güneş'i huzurlarınızda imzaya davet ettik. Teklif ettik, beraber çalışmayı önerdik. Sağ olsun kabul etti. Ismael'e emekleri için candan teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldin. Camiamıza hayırlı olsun. Beşiktaşımızın daha iyi olması için el birliğiyle çalışacağımızı duyurmak istiyorum. Hedefimiz şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluk kovalayacağız. Bunun bilinmesini rica ediyorum.



ŞENOL GÜNEŞ: "ÇOK MUTLUYUM"



Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bu şansı veren başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum.



İZLE | ŞENOL GÜNEŞ'İN BASIN TOPLANTISI





"YENİ BİR DÖNEM"



Burada olmadan önce kamuoyunda çokça konuşuldu. Uzun yıllardır futbolun içindeyim. Gördüğüm ilgi ve desteğe teşekkür ederim. Bu da önceki birlikteliğimizdeki güzel şeyleri anlatıyor. Sevgi, saygı ve güvenin olduğunu gösteriyor. Umarım bu anahtar olur. Büyük bir camianın içindeyiz. Elbette eksiklerimiz olmuştur. Şartların buraya gelmesini kimse istemezdi. Futbolda zaman zaman değişiklikler olabilir. Bu benim için de geçerli. Yeni bir döneme, başlangıca gireriz. Ismael ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Daha iyisini yapmak için buradayım.



"TEHDİT OLARAK ALGILAMAYIN"



Bildiğimiz bir camia. Başkan ile uzun bir görüşme yaptık. Türk futboluna açık ve samimi duyguları vermek zorundayız. Ülkemizde futbol yarışlarında saha dışı olaylar saha içini çok olumsuz etkileyebiliyor. Basın mensuplarını tanıyorum. Kimseye peşin hükümlü değilim. Beşiktaş'a zarar gelecek şeylerin karşısında olacağım. Tehdit olarak algılamayın. Her şeyi sorabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Camianın ve bizlerin başarıya ihtiyacı var. Prensipli, planlı çalışacağız.



"CEYHUN KAZANCI İLE DEVAM EDECEĞİZ"



Keyif veren futbol istiyoruz. Başkanımız ikinci başkan da aynı şeyi söylemiştik. Kısa bir sürede çok değişiklik olmadan, radikal bir değişiklik olmadan göreve devam edeceğiz. Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu. Onunla devam edeceğiz. Teknik heyete Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren hoca burada olacak. 3 günlük vaktimiz var. Rakibimiz Ümraniye olacak. Sonra da kritik maçlarımız var. Bu kısa süreyi en iyi şekilde geçirmek zorundayız.



"ELDEKİLERİ YOK SAYMIYORUM"



Eksiklere bakacağız ve çözümler üreteceğiz. Eldeki oyuncuları yok saymayacağız. Varsa eksik düzelteceğiz. 3 maç üzerinden konuşuyorum. Daha sonra ara ve kamp olacak. Tekrar konuşuruz. Beşiktaş büyük bir camia. İyi bir yönetim ve başkanı var. Bana ihtiyaç olduğunu hissettim. Benim dışımdaki isimler de takdire değer insanlar. Ben görevimi en iyi şekilde yapacağım. Eksikler olursa paylaşırız. Geniş açmıyorum, daha sonra yine konuşuruz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun.



"SON 10 YILDA EN ÇOK BEŞİKTAŞ SES GETİRDİ"



Artık iz bıraktı 3. yıldız orada. Üçüncü yıldızın bir ayağında ben de vardım. Bu benim değil, 'bizim' işimiz. Başkan, teknik heyet, oyuncular, medya... Hepimiz bu başarıdan hazzı alacağız. Şampiyonluk görmek istiyoruz. Benden sonra Sergen Yalçın ile alınan şampiyonluk var. Son 10 yılda en çok ses getiren Beşiktaş. Trabzonspor da ses getirdi, şampiyon oldu. Galatasaray ve Başakşehir oldu. Neyi eksik yaptık? Bunları konuşmak gerek. Burada durursak bir şey yapamayız. Yeni bir heyecanım var. Benim de kulübün de başarıya ihtiyacı var. İnşallah bunu sağlarız.



"YABANCI KURALINA UYACAĞIZ"



Mevcut yabancı kuralı neyse ona uyacağız. Tartışmasını yaparız. O ayrı konu. Yarış devam ediyor. Zorlukları var, katılıyorum. Biz yarışacağız. İşimiz bu. Şartlar da belli, oyuncular da belli. İdari ve kulübün yapısı belli. Değişse ne olur, ne olmaz? Bu gündemimizde vardı. Şu an uzun sürer bu konuşma. Biz yarışta olacağız ve başarılı olacağız. Bunu söyleyebiliriz.



ÇEBİ: "BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?"



"Ismael'den vazgeçtiğiniz an neresiydi? Güneş ismine ne zaman karar verdiniz?"



Ahmet Nur Çebi: Futbolun fıtratında bunlar var. Çalışanlarımızın her zaman yanında oldum. Hatay maçının arkasından Ismael hocamızın enerjisinin tamamen bitmesi sebebiyle, kendisinin de ifade etmesiyle oldu. Beşiktaş'ın menfaati için kan değişikliği konusunda hemfikir olduk. Cevabı bu. Bu noktaya nasıl gelindi? Medyatik baskılar, hakem hataları... Bizim sağlıklı çalışmamıza engel olundu. Bunu saklamaya niyetim yok. Sosyal medya üzerinden başlayan, medyanın da eklendiği bir provakasyon oldu. Oldu ve bitti. Önümüze bakacağız. Ben bugünden sonra geleceği konuşacağım.



ÇEBİ: "ŞENOL HOCA BAŞARACAK"



Şenol Güneş hocama güveniyoruz. Şampiyonluklar yaşadık. Daha önceki dönemde Sergen Yalçın ile de şampiyon olduk. Çarşamba günü konuştuk hoca ile birlikte. Önce Ismael ile vedalaştım, sonra Şenol Güneş hocamla bir araya geldik. Mutluyuz. Hayırlı olsun. Şenol hocamın başaracağına inanıyorum.



ÇEBİ: "ISMAEL'E BEN KARAR VERDİM"



Transferler için Ceyhun Bey'e de teşekkür etmek istiyorum. Hocamız buraya gelirken, Ismael'i tek başına buraya getirmedi. Önümüze bir alternatif olarak getirdi. Kulübün gerçekleri doğrultusunda Ismael'e karar veren bendim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Valerien Ismael'in katkıları var. Bir projeydi. Dışarıdan gelen insanların bakış açılarını çok önemsiyorum. Bizi sevdi, biz de onu sevdik. Hayırlı olsun.



CEYHUN KAZANCI: "BİR RANT DÜNYASI VAR"



Hocama hayırlı olsun. Büyük başarılara imza atacak. Beşiktaş'ın suni tartışmalara ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın konusu ben olamam. Çok daha büyük konulardan bahsetmeliyiz. Bir rant dünyası var. Bazı şeyler durunca bunlar olur. Doğaldır. Bunların üzerine konuşmanın anlamı ve mantığı yok. Hocamla dün tanıştık, vakit geçirdik. Verimli bir toplantı geçti. Şenol Güneş önderliğinde başarılı günlerimize geri döneceğiz. Transferlerle alakalı genel kanı belli. İyi bir kadromuz var. Bu kadronun hakkı verilemedi. İnşallah bu kadronun hakkı verilecek. Yarışta puan olarak uzakta değiliz. Toparlanacağız. Birlikte verimli çalışacağız ve şampiyon olacağız.



ŞENOL GÜNEŞ: "İYİ BAŞLIYOR AMA KÖTÜ GİDİYOR"



Dışarıdan bakıyoruz. İçeride görmek lazım. Sonuçlarının alınamama sebepleri nedir? Oyun ve atılan, yenen gollere bakıyoruz. Atılan gollerde üst sırada görünüyor. Ama daha da fazla gol yediği görülüyor. Sebepleri tek şeye bağlayamayız. Mazeret tarafında değilim. Nasıl bir yol gideceğiz? Onu göreceğiz. Takımın fiziğiydi deniliyor, fizik tartışılıyor. İyi başlıyor ama kötü gidiyor. Neler olduğunu göreceğiz. Ben işim sorumlusuyum ama oyuncular da gözüm, kulağım. Ben beyin olmak istiyorum. Orkestra şefi olmak istiyorum. Onların sorunu da benim sorunum olacak. Başarı da başarısızlık da bizim olacak.



"BASKIYI AZALTMAK GEREK"



Seyircinin desteğini kaybetmemek gerek. Oyuncular böylece coşkuyla oynuyor. Oyuncular istekli ama kontrolsüz. İsteğinle birlikte aklını kullanmada ikinci planda kalıyor. Çok şey yapmak istiyor, yapamıyor daha sonra hata yapıyor. O baskıyı azaltmamız gerekiyor. Dışarıdan bakınca kolay oluyor. İçine girince göreceğiz. Sakatlıklar var, düşüşler var. Fazla oyuncu mu, az mı oyuncu? Hepsine bakacağız.



"BAŞKAN BENİ ARADI VE GELDİM"



Gönül isterdi ki Avrupa'da yarışsın Beşiktaş. Ben başkanı yeni tanımıyorum. Başkan hocayı, ben de takımı yönetirim. Bir iş ciddiyeti var. Burası aile şirketi değil. İhtiyaç varsa alır. Ben bir saygısızlık yapmam. Başkan beni aradı, çağırdı ve geldim. Öyle oldu.-



"ALLI'NİN YARISI BİZE YETER"



Dele Alli'nin Tottenham'daki oyununu biliyorum. Yüzde ellisi olsa bize yeter. Çok iyi oyuncular var ama oynayacaklar mı? Yapamazsa değiştireceğiz. Önce oyuncu gelişecek, değişecek. Değişmiyorsa gidecek, başka biri gelecek. Hocalar için de öyle. Başkan niye versin parayı oyunculara (gülüyor).



"GÜNEŞ GELİNCE YILDIZLAR GÖRÜLMEZ"



İnşallah yeni yıldızlar takarız. Şampiyonluklar yaşarız. Tabi Güneş gelince yıldızlar pek görünmüyor. Cumhuriyet'i kutlayacağız. Anma yapacağız, teşekkür ederim.



CEYHUN KAZANCI: "BEN BÖYLE BİR SÖZ SÖYLEMEDİM"



"Ceyhun Bey, Şenol Güneş ile çalışmam dediniz mi?"



Ceyhun Kazancı: Bu masada Şenol Güneş ile birlikte oturuyoruz. Bu da bir cevaptır. Ben böyle bir cümleyi kullanmadım. Bu bir tehdit cümlesi ve bana ait değil. Başkanımız ile bir yol arkadaşlığımız var. Benim böyle bir cümle kullanmam söz konusu olamaz. Hocam ile inşallah şampiyonluklara ulaşacağız.



ŞENOL GÜNEŞ: "TRABZON'DA YAYLALARI DOLAŞTIM"



Hocam forvet için ne düşünüyorsunuz?



Şenol Güneş: Önce başkana kızdım, onu söyleyeyim. Başkan buluşmak istedi, ben de görüştüm. Ayrıldıktan sonra uzun süre bir kararsızlık yaşadım. Trabzon'da yaylaları dolaştım. Dinlendikçe alıştım. Enerjimi ve aklımı kullanmak en iyisi. Buraya gelmek şans sayılır. Burada çalışmak çok önemli. Bir de başkanı tanıyorum. Samimiyetimizin iş ahlakına zarar değil, katkı yapacak. Beklenti ve sorumluluğu taşıyacağız. Mutluyum. Cenk ve Gomez vardı. İkisi de oynadı. Cenk şansı iyi kullandı. Bunu sağlamak gerek. Sistem ya da başka şey sonra konuşulmaz. İyi oyuncular olduğunda her şeyi oynarız. Sorun değil. Önce oyuncular iyi olsun.



"GÜNEŞ HER GÜN DOĞUYOR, FAYDALANMAK GEREK"



- 3 oyuncu Avrupa'ya gitti. Beşiktaş'ta altyapıdaki oyuncuları takip ettiniz mi?



Şenol Güneş: 'Dünkü güneş ile bugünkü çamaşır kurutulmaz' güzel bir söz. Ama güneş her gün doğuyor. Güneşten faydalanmak gerek. Yaşam da böyle bir şey. Genç oyuncu konusunda hep aynı şeyleri söylüyoruz. Beşiktaş proje yapmadan oyuncu çıkarmadı mı? Bayern Münih, Barcelona öyle mi yapıyor? Rıdvan, Fatih kaç sene önce antrenmana çıktı? Genç oyuncular kampa geldi. Niye? Gençlerden gelişenleri alıyoruz. Daha büyük proje, başka bir şey.



"KAZANMADIĞIN ZAMAN KİMSE BİR ŞEYE BAKMIYOR"



Oyuncu üzerinden tartışmayı kulübe getiriyorsak olmaz. Rıdvan, Ersin, Fatih benim dönemimde çıktı. Beşiktaş emek verdi oyunculara. Şu anda yarışma içindeyiz. Pazar günü maç var, takımla nasıl yarışacağız? 16-17 yaşındaki oyuncu var, çok beğendim. Yine oynar. Berkay'ı mesela tanımıyorum ama orta sahada oynarken beğendim. Ama ne eksiği var bilemiyorum? Oynayan oyunculara bakacağız. Oyuncuları bir görelim. Yarışı kazanmadığın zaman kimse hiçbir şeye bakmıyor. Bu yapılmıyor demek değil. Tesise de yabancılık çekmiyorum. Sadece takıma yöneleceğiz.



"EKONOMİK SORUNLAR VAR"



Gittiğim dönemde ekonomik de sorunlar vardı. Şimdi farklı. Oyuncular işine bakacaklar. Gelirken heyecan yaşadım. Zaman içinde rahatlarız. Tek başıma bir iş yapmayacağım. Bugün basın mensupları yumuşak sorular soruyor ama sert sorular da gelecek.



"NEDEN BÖYLE? NE YAPMAK GEREKİYOR?"



"Oyunculara özgüven konusunda ilk ne diyeceksiniz hocam?"



Şenol Güneş: Bu kadro zaten Beşiktaş iyi olsun diye yapıldı. İyi oyuncu alırsınız ama iyi performans vermezse olmaz. Moral olarak konuşmak değil sadece. Konuşacağım, göstereceğim ve yapacağız. Oyuncular dinler. Ama neden böyle? Ne yapmak gerekiyor? Bunlara bakacağız. Kim olursa olsun fark etmez. En yıldız oyuncu bile bir şeyler öğrenir. Onun da başarıya ihtiyacı var, benim de var, camianın da var. Başlangıçta tanımayanlar mesafeli durur sonra değişir. Olumlu, uyumlu oyuncular. Onlar hocadan ne bekliyor, ben ne bekliyorum? En iyisini yapacağız.



"GERÇEKLERİ ORTAYA KOYACAĞIZ"



Kadro iyi, güçlü. Josef'in şampiyonluk dönemindeki durumuna bakın. Ama sonra bir sakatlık geçirmiş. Sakatlık sonrası sıkıntısı mı var, Ankaragücü maçındaki olaydan sonra mı? Dele Alli iyi bir oyuncu. Ama performans yoksa onu beğenmemek olmuyor ki. Gerçekleri ortaya koyacağız. Kadronun gücünü, oynadığı oyunla görmek zorundayım. Ben onu yapacağımı düşünüyorum. Ona güveniyorum. O olmadığı zaman transfer yaparız.



"FAZLA YABANCI ZARAR VERİYOR"



Yabancı oyuncunun fazlalığı zarar veriyor. Görüşüm 8+3 de değil. 11 yabancı oynatsanız da yine yedekte kalacak yabancı olur. Kavgayı kendimiz yaratıyoruz. Bu da bir sorun. Niye yabancı alırız? Bizde yoktur diye. Elimizde tarla varken niye başka yerden alalım? Bunu yaparsak kaybederiz. Elimizdeki yabancı ve yerli oyuncular için de çok iyi isimler var. Yabancı oyuncu katkı yapamıyorsa, ekonomiye göre alacağız.



"SIRALAMA DEĞİL, OYUN ÖNEMLİ"



"Fikstür açısından dezavantajlı durumda mı aldınız takımı?"



Şenol Güneş: Evet saha avantajı elbette var. Sadece ona bakmamak gerek. Takımın güçlü olduğu görüntüsünü vermeniz lazım. Hatay'a kaybettiğimiz zaman neden tenkit alıyor? Önce oyun gücünü gösterecek. Sıralama şu an önemli değil, oyun önemli. Oyunu geliştirmemiz gerek. Oynadığında keyif alan takım her maçı kazanmak için çıkar. Beşiktaş oynadığı oyunu rakibe kabul ettirmeli. Rakip fark etmiyor. Ümraniye bizden puan almak istiyor. Bunu herkes biliyor. Ona göre oyun tarzı geliştireceğiz. Uygulamaya çalışacağız. Hücum da, savunma da yaparız. Benim için sorun değil.



"NE CÜMLELER SÖYLÜYORLAR"



"Herkes buraya geldi, kalabalık görünüyor. Teşekkür ederim. Aynı heyecanı statta da yaşayacağım. Zaman geçtikçe iş başarısına, sorumluluğuna dönecek. Sosyal medyada hiç tanımadığım insanlardan klipler atılıyor, ne cümleler söylüyorlar. İnşallah güzel olacak. Cumhuriyet'i kutlayacağız. Sonra da galibiyet alacağız. Taraftar bu kulübün sembolüdür. Beşiktaş taraftarının tarif edebiliyorsun. Bir aile havası var. Beni de aile içine aldıkları için teşekkür ederim. Yabancılık çekmiyorum."



"BURADA İŞ BELLİ; AZ KONUŞ, ÇOK ÇALIŞ"



Ceyhun Bey kulüpte çalışıyor. Başkanın da sevdiği saydığı bir isim. CV güzel, yöneticilik tarzı iyi. Burada az konuş, çok çalış. Yorulmasın (gülüyor). Ama susunca insanlar başka şeyler konuşuyor. Bazen susayım ve anlatayım diyorsun. Farklı anlaşılıyor. Sen yine de anlat, anlamasa da anlat. Ceyhun Bey yapacağım her şeyde bana yardımcı olacak. Ceyhun Bey'in heyecanı ve coşkusu var. Kendisi için de iyi olacak. Bu işi ne kadar iyi yaparsan yap yenisin.



"KOŞ DİYORSUN, ADAM KOŞAMIYOR"



"Ne kadar sürede Beşiktaş ideal noktaya gelir?"



Şenol Güneş: Dışarıdan bakıyoruz takıma. Biz hücumu da savunmayı da yapacağız. Büyük takımız. Ne zaman ve nerede yapacağımızı bileceğiz. Yapamazsan oyuncu yıpranır. Koş diyorsun ama adam koşamıyor. Verim alamıyorsun. Başka bir dünyada olan oyuncular olabiliyor. Yeni bir heyecan, coşku olacak. Ismael'in doğru yaptığı ne varsa başımın üstünde yeri var. Eksik şeyleri tamamlayacağız. Benim keyfim olsun diye bir şey yok. Herkes iyi olsun ama takım daha iyi olsun.



"ANTRENÖRLÜK İÇİN AKLIMDA İSİMLER VAR"



"Teknik ekibe başka isimler de dahil olacak mı?"



Şenol Güneş: Ceyhun Bey bizim için bir şans. 15 aydır burada. Yanlış bir şey yaparsak, ben de oyuncu da o da gidecek. Yapacak bir şey yok. Bizim işimiz bütün çalışanları toparlamak. Herkesin beklentisi bu. Takım olarak işi sürükleyeceğiz. Çok başarılı bir takım üretmek istiyoruz. Ben önce 3 maça bakayım dedim. Bildiğim hocalar geldi. İdari veya teknik isimler olabilir, değerlendirilebilir. Bayram hoca ile çalıştım. Verimli olacaktır. 1 sene mukavele yaptık. Diğerleri daha farklı. İhtiyaca bakmak gerek. Bugün antrenman var. Kim çıkacak? Tanıdığım isimlerle çıkmak avantaj. Camiadan olsun, dışarıdan olsun aklımda olanlar da var. Onlarla sonra konuşuruz. Başkan ile de konuşuruz. Kulübün şartlarına uygun olursa alacağız.



"LAFLA BU İŞ YÜRÜMEZ"



"Mental olarak ne öğreteceksiniz oyunculara?"



Şenol Güneş: Önce bir temasa geçmek lazım. Olumsuz düşünmüyorum. Çalışanlarla da görüşeceğiz. Oyuncularla konuşacağız. Onların iyiliğini istiyoruz. Eksikleri söyleyeceğiz. Onlar da buna açık olacaklar. Zor bir durum yok. Kötü gidiyor? Evet öyle ki değişiklik var. Bunlar işin doğasında var. Önemli olan başarısızlığı kısa tutmak. Bugün bu düşünüldü. 3 maçta alacağımız puanları alacağız. Sonra da oyuna bakacağız. Ama oyun bizi sonuca götürecek. Lafla bu iş yürümez. Durum tespiti yapacağız. Ben tek başıma kurtarıcı değilim. Ama başarı için kendimi buraya adıyorum, bunu söyleyebilirim.



ÇEBİ VE GÜNEŞ ARASINDAKİ O DİYALOG



Ahmet Nur Çebi: "Hocam 'Başkan parayı çok sever' dedi."



Şenol Güneş: "Espriydi başkanım."



Ahmet Nur Çebi: "Biliyorum hocam. Söz konusu Beşiktaş olunca elim sıkıdır. Ben paramı eşimle dostumla harcamayı severim. Konu Beşiktaş olunca çok dikkatli olmak gerekiyor.



Bir sistem yerleştirmeye çalışıyoruz. Gelişigüzel transfer yapılmamalı, uzun kontrolar olmamalı gibi gibi konulara bakıyoruz. Yönetici ve menajerler bu işi yürütmemeli diye bir sistem düşündük. Ceyhun Bey de bu işin parçası. Yöneticiler de parçası. Şenol Güneş de ağabeyimdir. Özel bir sevgimiz var. Biz sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Menajer-yönetici ilişkisi bitmiştir. Ben buradayken öyle olacak. Kulüplerin ayakta kalması için önemli."



"ÖZKAYNAKTAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"



Ahmet Nur Çebi: Özkaynakla ilgili taviz veremeyiz. A Takım yarışmacı bir takımdır. Taraftarı vardır, rakipleri vardır. Altyapıdan arkadaşların, oynayabilecek arkadaşları yetiştirmesi önemli. Altyapıdan yetişemeyeni yukarıda oynatmayı beklememek gerek. -mış gibi yapmayacağız.



"TARAFTARIMIZ YAYGARAYA İTİBAR ETMESİN"



Ahmet Nur Çebi: Hocam burada kupalar aldı. Bugün de ailemize anlatabileceğimiz güzel hikayelerimiz var. Şu andan sonraki hedefim de Sergen Yalçın hocamızla aldığımız kupaları tekrar kazanmak. Hocam ile birlikte bunu yaşamak istiyoruz. 3 kupayı birkaç kere daha almak istiyorum. Bunu da paylaşmak istiyorum. Taraftarın desteği çok önemli. Sabırlı, hocasının, oyuncusunun, yöneticisinin yanında olmasını talep ediyorum. Doğru yapılan eleştirilere açığız. Ama taraftarımız yaygaraya itibar etmesin.