Senegal Futbol Federasyonu Başkanı yeniden Senghor oldu

Senegal Futbol Federasyonu başkanlığına dördüncü kez Augustin Senghor getirildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Senegal Futbol Federasyonu Başkanı yeniden Senghor oldu
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08 Ağustos 2021 08:07
Senegal Futbol Federasyonu (FSF) başkanlığına yeniden Augustin Senghor seçildi.

FSF, yeni başkanını seçmek üzere başkent Dakar yakınlarındaki Uluslararası Abdou Diouf Konferans Salonu'nda Genel Kurul toplantısı yaptı.

Senghor ve Mady Toure'nin yarıştığı seçimde Senghor, 123 "hayır" oyuna karşılık 325 "evet" oyu alarak 4 yıllığına yeniden FSF Başkanı oldu.

Afrika Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı da olan 56 yaşındaki Senghor, 2009'dan beri FSF başkanlığını yürütüyor.

Senghor, Dakar açıklarındaki Goree adasının da 2002'den bu yana belediye başkanlığını yapıyor.


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