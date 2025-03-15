Semih Kılıçsoy'a Ada'dan iki talip!

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig takımlarının ilgisi devam ediyor. Semih'e ilgi gösteren ilk kulüp Newcastle United oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmak genç golcünün yıldızını daha da parlattı ve Semih Kılıçsoy hücum hattını güçlendirmek isteyen Newcastle'ın dikkatini çekti.
ASTON VİLLA'DA İLGİLENİYOR
Bu arada Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı transfer eden Aston Villa'nın da Semih'e karşı ilgisi var. İngiliz kulübü, siyah beyazlı futbolcuya geçen sezon talip olmuş ancak Beşiktaş, 20 milyon Euro'nn altına satmayacağını bildirmişti. Potansiyeli ve gelişen yeteneği Semih'i yatırım yapmak isteyen kulüplerin hedefi haline getirdi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Beşiktaş ile 37 maça çıkan genç yıldız, 4 gol 6 asistlik katkı sağladı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmak genç golcünün yıldızını daha da parlattı ve Semih Kılıçsoy hücum hattını güçlendirmek isteyen Newcastle'ın dikkatini çekti.
ASTON VİLLA'DA İLGİLENİYOR
Bu arada Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı transfer eden Aston Villa'nın da Semih'e karşı ilgisi var. İngiliz kulübü, siyah beyazlı futbolcuya geçen sezon talip olmuş ancak Beşiktaş, 20 milyon Euro'nn altına satmayacağını bildirmişti. Potansiyeli ve gelişen yeteneği Semih'i yatırım yapmak isteyen kulüplerin hedefi haline getirdi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Beşiktaş ile 37 maça çıkan genç yıldız, 4 gol 6 asistlik katkı sağladı.