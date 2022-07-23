Selçuk Keskin yeniden Galatasaray'da

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce üç dönem sarı-kırmızılı formayı giyen 40 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Selçuk Keskin, kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Arkas Spor, Çankaya Üniversitesi, Ziraat Bankası, Polis Akademisi, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formalarını giydi.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce üç dönem sarı-kırmızılı formayı giyen 40 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Selçuk Keskin, kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Arkas Spor, Çankaya Üniversitesi, Ziraat Bankası, Polis Akademisi, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formalarını giydi.
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