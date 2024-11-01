Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, iyi oynayarak 3 puan kazandıklarını söyledi.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İnan, güçlü bir takımla karşılaştıklarını ve kendi oyunlarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.



Antrenmanlarda çok çalıştıklarını aktaran İnan, "Bugün maçın başından sonuna kadar oyuncularım kazanmayı düşündü. Çok iyi mücadele ettik, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Top ayağımıza geldiğinde doğru ataklarla pozisyonlar bulduk. İlk yarıda maçı koparabilirdik. Göztepe duran toplarda etkili bir takım. Gole çok üzüldüm ama pes etmedik, mücadele ettik ve maçı çevirmesini bildik." dedi.



Selçuk İnan, bazı futbolcuların fazla şans bulamamasıyla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:



"Diğer takımlarla kıyaslarsanız bütün oyunculara şans veren hocayımdır. Nihayetinde hepsi bizim oyuncumuz ama bu iş performans işi, üst seviyeyse devam ettiriyorum. O kötü, bu iyi demek istemiyorum. Oyuncuları analiz ettikten sonra kim iyiyse onu tercih etmeye çalışıyoruz. Oyuncu tercihlerinde stratejik de davranıyoruz. Ndiaye yaşlı değil, sahanın en iyilerindendi. Bazı tercihlerimde yanılabilirim, çok doğal. Bütün oyuncularım değerli ve çalışıyoruz. Skor neyse ona göre değişiklik yapmaya çalışıyorum."



Ligin 11. haftası itibarıyla transfer düşünmediklerini dile getiren İnan, oyuncularından memnun olduğunu söyledi.



Takımın performansından da memnun olduğunu ifade eden İnan, "Beşiktaş maçından sonra yeni bir takım olduğumuzu söyledim. Gaziantep önemli bir futbol şehri ve taraftarı kendi futbolcusuna evladı gibi bakan taraftarlardan biriydi. Halil'i iyi tanıyan biri olarak, milli takım ve Galatasaray'da oynamış bir oyuncu. Zaman geçtikçe bize faydası olacağını düşünüyorum. İnşallah burada oynarken milli takıma gider. Bugün Halil'in mücadelesi beni mutlu etti." diye konuştu.



