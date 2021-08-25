Seks skandalına karışan futbolcular özür mesajı yayınladı

Brann forması giyen 12 futbolcu, kulübün stadyumunda kız arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği seks skandalının ortaya çıkmasından sonra özür mesajı yayınlandı.



İddiaları çürütmek için gönüllü olarak girdikleri uyuşturucu testinden temiz çıkan futbolcular, kulübün resmi internet sitesinden bildiri yayınladı.



Özür mesajının altında futbolculardan Daniel Pedersen, Sivert Heltne Nilsen, Markus Olsen Pettersen, Mathias Rasmussen, David Moller Wolfe, Ole Martin Kolskogen, Thomas Grogaard, Eirik Holmen Johansen ve Lars Krogh Gerson'un adı bulunurken açıklamada, "10 Ağustos Salı günü yaşananları kabul ediyoruz ve kötü örnek olduğumuz için özür diliyoruz. O gece uyuşturucu madde kullanmadığımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Alkol kullanıldı ancak bazı iddiaların da asılsız olduğunu bildirmek zorundayız. Şimdi herkesin anlayışını bekliyoruz ve daha fazla yorum yapmayacağımızı bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.



NE OLMUŞTU?



Yerel gazete Bergens Tidende'de yer alan habere göre; SK Brann forması giyen 12 futbolcu, pazartesi günü yapılan antrenman sonrası şehrin gözde mekanlarından Boccone Ristorante'de yemek yedi. Ardından eğlenceye bir gece kulübünde devam eden futbolcular, burada tanıştıkları 4 kadını 17 bin kapasiteli Brann Stadion'a davet etti.



12 futbolcu, soyunma odası ve stadyumun çimleri da dahil olmak üzere birçok alanda grup seks yaptı. Güvenlik kameraları tarafından yakalanan olayı kimsenin filme almadığından emin olmak için futbolcular, telefonlarını dışarıda bıraktı ancak güvenlik kameraları olayları kayda aldı.



TAKIM KAPTANI: "İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"



Takım kaptanı Daniel Pedersen, bu partide hangi futbolcuların yer aldığına dair soruya cevap vermezken, "Şimdi yapabilecek tek şey özür dilemek. Asla gerçekleşmemesi gereken bir olay yaşandı. Kariyerimde ilk defa böyle bir olay yaşadım." ifadelerini kullandı.



KULÜP: "AĞIR CEZA VERİLECEK"



Brann kulübü ise bu olayın sorumlularına ağır bir ceza verileceğini ancak kulüpten gönderilmeyeceklerini açıkladı. [Fotoğraf: https://www.brann.no/]



