Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Özcan Bizati'nin takımı Gençlerbirliği ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Gençlerbirliği 60. dakikada Sefa Yılmaz'ın golüyle öne geçerken, Yusuf Erdoğan 66'da skoru 1-1'e getirdi. 76'da bir kez daha sahne alan Sefa Yılmaz takımına galibiyeti getirdi.Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27 yaparken üst üste ikinci galibiyetini aldı. Özcan Bizati takımının başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet gördü. Kasımpaşa 31 puanda kalırken galibiyet hasreti 5 maça çıktı.Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.11. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan kale sahasına yaptığı ortada topa dokunan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, top sağ direğin yanından auta gitti.21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt iki hamlede kurtardı.24. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza yayının üzerine kadar gelen Soner Dikmen'in vuruşunda, top sağ direğin yanından dışarı çıktı.35. dakikada Hadadi'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinden Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'in üzerine gitti.37. dakikada Yusuf Erdoğan, sağdan ceza sahasına girerek topu gerideki arkadaşı Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden çektiği şutta, kaleci Nordfeldt topu sağına uzanarak kontrol etti.İlk yarı golsüz sona erdi.52. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta, kaleci Nordfeldt sağına uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.60. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ani gelişen atakta Candeias sağ kanattan topu ceza sahasının solundaki Sefa Yılmaz'a çıkardı. İkinci yarının başında oyuna giren Sefa, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.66. dakikada Hadadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasının sağında topa gelişine vuran Yusuf Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.76. dakikada Gençlerbirliği şık bir golle tekrar öne geçti. Candeias'ın pasıyla Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan sıfıra inerek yerden ortasında, kale sahasının içindeki Sefa Yılmaz'ın topuğuyla yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.82. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasında Yusuf Erdoğan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.84. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışını kaleci Nordfeldt, soluna uzanarak kurtardı. Kaleciden dönen topu Hajradinovic tekrar önünde buldu ancak bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Gençlerbirliği, sahadan 2-1 galip ayrıldı.EryamanArda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Cem HanoğluNordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 41 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 90+2 Polomat), Murat Yıldırım (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Ayite (Dk. 75 Mugni), LimaRamazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Hadadi, Koomson (Dk. 63 Varga), Drinkwater (Dk. 63 Doğucan Haspolat), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Anıl Koç), Hajradinovic, Thelin (Dk. 71 Koita)Dk. 60 ve 76 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 66 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)Dk. 22 Ayite, Dk. 73 Soner Dikmen, Dk. 85 Diego (Gençlerbirliği), Dk. 85 Hadergjonaj (Kasımpaşa)