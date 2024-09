Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya'da yapılacak

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 15'incisi 10-12 Ekim tarihlerinde Antalya'da koşulacak.



Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 7 etaptan oluşan dünya şampiyonasının 6'ncı ayağı olarak gerçekleştirilecek.



Dünyanın en iyi enduro motosikletçilerini Antalya'da yarıştıracak organizasyon deniz seviyesinde başlayacak ve 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.



Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getirecek. Yarışlar Red Bull TV'den yayımlanacak.



Bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen organizasyon; İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6'ncı yarış olarak düzenlenecek.



Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da koşulacak.



Plaj yarışıyla 10 Ekim Perşembe günü başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman, 12 Ekim Cumartesi günü de dağ yarışı düzenlenecek.



Organizasyon, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreniyle tamamlanacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU