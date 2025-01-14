Schalke 04, Loris Karius'u kadrosuna kattı

Almanya 2. Lig ekibi Schalke 04 bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki kaleci Loris Karius'u kadorsuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Schalke 04, Loris Karius'u kadrosuna kattı
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14 Ocak 2025 16:36

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'u transfer etti.

Schalke 04 Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Karius, kariyerinde Mainz 05, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve son olarak Newcastle United'da görev yaptı.

Newcastle United'ın üçüncü kaleci tercihi olan 31 yaşındaki Karius, 2 yıl boyunca sadece 2 kez forma şansı bulabildiği takımından geçen sezon sonunda ayrılmıştı.

Schalke'nin o paylaşımı:



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