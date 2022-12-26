Şavkar Cimnastik'ten milli sporcularına plaket

Şavkar Cimnastik Spor Kulübü 2022'de ulusal ve uluslararası alanlarda başarı sağlayan aralarında milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Adem Asil ve Ahmet Önder ve antrenörleri Yılmaz Göktekin'in de bulunduğu sporculara plaket takdim etti.



Mavişehir İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanvekili ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Başkanı İsmail Göktekin, kulüp olarak 1991'de başladıkları serüvenlerinde çok mücadele ettiklerini söyledi.



Kulübün ilk olarak Bornova Spor Salonu'nda faaliyet gösterdiğini hatırlatan Göktekin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün 2 dünya şampiyonu, bir dünya ikincisi ve olimpiyatlara 4 sporcu göndermeyi başarmış bir kulübüz. Türkiye cimnastik tarihinde bu gerçekten mucize gibi bir şey. Dünyada hiçbir kulüpte 4 sporcusu birden olimpiyata giden bir cimnastik kulübü yok. Dünyanın en iyi ülkelerini geride bırakarak bu noktaya geldik. Biz bunu tek başımıza yapmadık, büyük bir aile olarak bunları başardık. Bizim gönlümüzdeki esas hedef olimpiyat şampiyonu çıkarmak. Bu motivasyonla her gün çalışmaya devam ediyoruz. Bu 2024'te de olabilir, 2028, 2032, 2036, 2040 yada 2044'te de olabilir. Hiçbir zaman biz hedefimizi ve motivasyonumuzu bozmadan bu madalya için çalışacağız."



Sporcular adına konuşan İbrahim Çolak da spora 2000 yılında Şavkar Cimnastik Kulübünde başladığını belirterek, "Aynı küçük kardeşlerim gibi kıpır kıpırdım ve enerjimi en doğru yerde atabilmek için bir fırsatım vardı.Cimnastiğe başladığımda inanın hayatımın bu noktaya geleceğini tahmin bile edemezdim. Antrenörlerimin ve Şavkar ailesinin bana ve takım arkadaşlarıma inancı, bizlere öğrettiği disiplin ve birlikte çok çalışmamızın sonucunda büyük başarılara imza attık." dedi.



Bu süreçte birçok fedakarlık yaptığını kaydeden İbrahim Çolak, şöyle konuştu:



"Şavkar Cimnastik Kulübü özel bir kulüp olmasından dolayı öncelerde özellikle maddi anlamda çok zorluk yaşadı. Yine de kulüp başkanımız ve antrenörlerimizin hedefi saygılı ve başarılı sporcular çıkarabilmekti. Bu yüzden o zor zamanlarda bile hedeflerine ulaşabilmek için çok mücadele etti. Şu an baktığınızda da Türkiye'nin en başarılı cimnastik kulübü ve Türk cimnastiğinde ilkleri başarmış şampiyon sporcuları var ve yeni şampiyonlar yetiştirebilmek için çok emek veriyorlar."



Törende artistik cimnastikte Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Ceren Biner, Zeynep Kurtuluş, Volkan Arda Hamarat, Deniz Şen, Liu Carlo Mandela Tuaklı, Hasan Durna, Ege Ertöz, Muhammed Emin Karagöz, aerobik cimnastikte Elif Sadıkoğlu, Elif Sezen, İlay Hamarat, Çiçek Öz, Benan Yeşilyurt, Zeynep İyitürk, Deniz Öztürk, Emine Azra Erdem, Defne Üyrüş, Duru Mavi Bayam, Gökçe Bozdağ, Sena Sinanoğlu, Ela Evim, Isabella Lucia Sofi Falk, Çınar Ada Adalı, Derin Şekerci, Özgül Türe, trampolin cimastikte Gürkan Mutlu ve Elmas Ertuğ Altındağ plaketlerini aldı.









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