16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Satrançta lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Satrançta lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 700 bini geçerek yeni bir eşiği daha aştı

calendar 16 Eylül 2025 15:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Satrançta lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 700 bini aştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, satrançta lisanlı sporcu sayısının 1 milyon 700 bini aştığını belirtti.

Hatay'da düzenlenen Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası için kente gelen Dikeç, AA muhabirine, geçen yıl yapılan federasyon seçimlerinin ardından göreve geldiklerini söyledi.

Genç ve dinamik bir yönetim anlayışıyla yola devam ettiklerini anlatan Dikeç, satranç sporunun yaygınlaşması için büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade etti.


 

- "Lisanslı sporcu anlamında Türkiye'nin en büyük federasyonuyuz"

Dikeç, Türkiye'de satranç sporunun giderek yaygınlaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız satrancı Türk gençliğine sevdirmek. Satranç, gençlerimizin analitik düşünme yeteneğini artırıyor. Bütün gençlerimizi bu spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye Satranç Federasyonunu çok kimse bilmiyor ama Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı en yüksek olan spor dalıdır. 1 milyon 700 binin üzerinde kayıtlı lisanslı sporcumuz bulunmakta. Aslında baktığımız zaman bu futbolun bile neredeyse üç katı kadar lisanslı sporcu demek. Lisanslısporcu anlamında Türkiye'nin en büyük federasyonuyuz. Sporcu sayılarımızı artırmak ve Türk gençliğine satranç sporunu sevdirmek yegane amacımız."

Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın 15-21Aralık'ta Antalya'da düzenleneceğini hatırlatan Dikeç, "Başkanımız Fethi Apaydın'ın bu konuda çok ciddi çabaları oldu. Yönetim olarak başkanımızın liderliğinde hakikaten bu turnuvanın Türkiye'de yapılması için çok çalıştık, uğraştık. Allah bize bunu nasip etti." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.