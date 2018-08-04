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Sarri: "Guardiola beni İngiltere için uyardı"

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yeni menajeri Sarri, göreve başladıktan sonra Pep Guardiola'nın kendisini uyardığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Sarri: 'Guardiola beni İngiltere için uyardı'
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04 Ağustos 2018 14:38
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yeni menajeri Sarri, göreve başladıktan sonra Pep Guardiola'nın kendisini uyardığını açıkladı.

Pep Guardiola'yı dünyanın en iyi teknik direktörü olarak niteleyen Sarri, "Chelsea'de göreve başladıktan sonra Pep Guardiola ile görüştük ve beni, İngiltere'de futbol seviyesinin yüksek olduğu konusunda uyardı. Pep'in ilk sezonunda bazı sorunları vardı ancak daha sonra bu problemleri aşmayı başardı, şampiyon bir takım yarattı. İngiltere harika bir yer, lig seviyesi de gayet iyi durumda. Her teknik direktörün hayali ve hedefi Premier Lig'de çalışmak" dedi.

İngiltere'deki ilk sezonu olmasına rağmen takımına ve kendisine güvendiğini ifade eden Sarri, "İlk sezonlar her zaman zordur, biraz sabır ve ekstra motivasyon gerekebilir. Biz üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağız. İlk sezon baskısını yaşamadan başarılı olmak istiyorum. Bence kupa ile başlamak çok önemli" dedi.

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