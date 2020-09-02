Santon'dan Beşiktaş'a olumsuz yanıt geldi

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın hedefindeki futbolculardan Davide Santon'un Siyah Beyazlılar'ı reddettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Santon'dan Beşiktaş'a olumsuz yanıt geldi
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02 Eylül 2020 21:29
Transfer konusunda taraftarın eleştirilerini alan Beşiktaş yönetimine İtalya'dan olumsuz yanıt geldi. Tecrübeli bek Davide Santon Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Davide Santon Beşiktaş'a İtalya'da kalmak istediğini belirtti ve Siyah Beyazlılar'ın teklifini reddetti. Bu haberi öğrenen Genoa'nın Santon transferi için devreye girdiği belirtildi.

Kariyerinde Roma'nın dışında Inter ve Newcastle gibi takımlar da bulunan 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon 21 maça çıkmıştı.

Santon'un en büyük özelliği hem sağ hem de sol kanatta oynayabilmesi ve bek ya da açık olarak da görev yapabilmesi olarak gösteriliyor.

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