Şanlıurfaspor Manisa FK'yi ağırlayacak

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü sahasında Manisa FK'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor Manisa FK'yi ağırlayacak
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10 Mayıs 2024 13:54
Son güncelleme 10 Mayıs 2024 15:54
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Şanlıurfaspor ligde 35 puanla 16. sırada ve küme düşme potasında yer alırken, ligde kalmayı garantileyen Manisa FK ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.

Şanlıurfaspor'un ligde kalabilmesi, Manisa FK karşısındaki sonucun yanı sıra Adanaspor ve Tuzlaspor'un alacağı sonuçlara göre belli olacak.

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