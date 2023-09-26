Şanlıurfaspor'da flaş ayrılık gerçekleşti

Şanlıurfaspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor'da flaş ayrılık gerçekleşti
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26 Eylül 2023 22:19
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör Zafer Turan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Zafer Turan'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Zafer Turan'ın yerine teknik sorumlu Efe İnanç'ın getirildiği aktarıldı.

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