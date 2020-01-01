Sandiford-Artest: "Kuzma'nın ne kadar değerli olduğunu unutuyor muyuz?"

Eski NBA yıldızı Metta Sandiford-Artest (önceki adıyla Metta World Peace ve Ron Artest), Kyle Kuzma'nın Los Angeles Lakers için ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak istedi.



Artest, Kuzma'nın takımda belli bir rol oynadığı için, bazı gecelerde kötü oynamasının beklenebileceğine işaret etti. 25 yaşındaki forvet, şimdiye kadar playofflarda bazı sıkıntılı maçlar çıkarmıştı. Kuzma, sekiz playoff maçını 10 sayıdan az skor üreterek tamamlamıştı.



Sandiford-Artest, düşüncesini şu şekilde tweetledi:



"Kyle Kuzma'nın ne kadar değerli olduğunu unutuyor muyuz? Bakın, bir takımda bir rol oynamak bazı geceler soğuk olmanıza neden olabiliyor. İki dominant oyuncumuz ve iyi oynayabilen bir grup başka oyuncumuz var. Eğer bir takım oyuncusuysanız, kesinlikle kötü geceleriniz olacak."



Kuzma'nın en düşük skorlu playoff maçı, sadece 3 sayıya sahip olduğu NBA Finalleri'nin 1. maçıydı. Ancak, Lakers bu maçı kazanmıştı.



