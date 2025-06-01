01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
0-014'
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
22:00
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
20:00
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-172'
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
23:00
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
22:00
01 Haziran
Juventude-Gremio
22:00
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
0-00'
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Samsunspor - Kayserispor maçında inanılmaz son!

Süper Lig'de Samsunspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.

calendar 01 Haziran 2025 21:00 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 21:49
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor - Kayserispor maçında inanılmaz son!
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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 2-1 kazandı.

Kayserispor, 46. dakikada Duckens Nazon'un attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor'a beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Soner Aydoğdu attı. Samsunspor, 90+8. dakikada Muja'nın golüyle maçı 2-1 kazandı.


Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, 77. dakikada kırmızı kart gördü. Jakirovic, önce itirazlarından dolayı, sonra ise taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.

Samsunspor, bu sonuçla birlikte sezonu 64 puanla 3. sırada tamamladı. Kayserispor, sezonu 45 puanla tamamladı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI BİTTİ
SAMSUN DÖRDÜNCÜ SIRADA!

Samsunspor'un üçüncülük için yarıştığı Beşiktaş, ligin son haftasında Bodrum FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın maçının bittiği sırada Samsunspor, maçı 90. dakikadaydı ve Karadeniz ekibi, Kayserispor karşısında 1-0 gerideydi. Samsunspor, uzatmalarda geri dönerek ligde sezonu üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

Samsunspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.

SAMSUN'DA PANKART

Samsunspor taraftarı "Hayal Değil, Artık Avrupa İnanın Güzel Yarınlara" yazılı pankart açtı. Kuzey tribündeki taraftarlar, "Avrupa hazır ol Samsun geliyor" yazılı ve takım futbolcularının yer aldığı koreografi sundu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

21. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ortasında Holse'nin kafa şutunda top, kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

28. dakikada Kayserispor atağında Nazon sağ kanattan ceza sahasının dışına orta açtı. Ackah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.

37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

41. dakikada Emre Kılınç sol kanattan ceza sahasına orta açtı. Ntcham'ın şutunda top kaleci Orhan Piri'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


46. dakikada Cardoso, ceza sahasının içerisine orta açtı. Nazon'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

53. dakikada Samsunsporlu Ntcham ceza sahasının dışından attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

76. dakika Kayserispor Teknik Sorumlusu Sergej Jakirovic bir pozisyon için hakeme itirazda bulunarak sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Jakirovic kırmızı kartla oyundan çıkarıldı.

90+5 dakikada Samsunspor beraberliği sağladı. Ceza sahasında topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

90+8 dakikada Samsunspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Emre Kılınç'ın sol tarafa çıkardığı topla ceza sahası içinde buluşan Muja'nın sağ köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

Karşılaşma, Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Schindler, (Dk. 60 Muja), Holse (Dk. 90+9 Yunus Emre Çift) Ntcham (Dk. 71 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Moundilmadji

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Uzodimma (Dk. 76 Batuhan Özgan), Kolovetsios, Kayra Cihan (Dk. 79 Jeanvier), Carole,(Dk. 67 Arif Kocaman), Attamah, Nurettin Korkmaz (Dk. 64 Burak Efe Arslan), Baran Ali Gezek, Ackah (Dk. 63 Mehmet Eray Özbek), Cardoso, Nazon

Goller: Dk. 46 Nazon (Bellona Kayserispor), Dk. 90+5 Soner Aydoğdu, Dk. 90+8 Muja (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Kolovetsios, Dk. 77 Baran Ali Gezek, Dk. 90+2 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 68 Emre Kılınç, Dk. 76 Soner Aydoğdu, Dk. 85 Van Dorongelen (Reeder Samsunspor)




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