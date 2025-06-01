Süper Lig'in 38. ve son haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 2-1 kazandı.Kayserispor, 46. dakikada Duckens Nazon'un attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor'a beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Soner Aydoğdu attı. Samsunspor, 90+8. dakikada Muja'nın golüyle maçı 2-1 kazandı.Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, 77. dakikada kırmızı kart gördü. Jakirovic, önce itirazlarından dolayı, sonra ise taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.Samsunspor, bu sonuçla birlikte sezonu 64 puanla 3. sırada tamamladı. Kayserispor, sezonu 45 puanla tamamladı.Samsunspor'un üçüncülük için yarıştığı Beşiktaş, ligin son haftasında Bodrum FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın maçının bittiği sırada Samsunspor, maçı 90. dakikadaydı ve Karadeniz ekibi, Kayserispor karşısında 1-0 gerideydi. Samsunspor, uzatmalarda geri dönerek ligde sezonu üçüncü sırada tamamlamayı başardı.Samsunspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.Samsunspor taraftarı "Hayal Değil, Artık Avrupa İnanın Güzel Yarınlara" yazılı pankart açtı. Kuzey tribündeki taraftarlar, "Avrupa hazır ol Samsun geliyor" yazılı ve takım futbolcularının yer aldığı koreografi sundu.21. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ortasında Holse'nin kafa şutunda top, kaleci Onurcan Piri'de kaldı.28. dakikada Kayserispor atağında Nazon sağ kanattan ceza sahasının dışına orta açtı. Ackah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.41. dakikada Emre Kılınç sol kanattan ceza sahasına orta açtı. Ntcham'ın şutunda top kaleci Orhan Piri'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.53. dakikada Samsunsporlu Ntcham ceza sahasının dışından attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'de kaldı.76. dakika Kayserispor Teknik Sorumlusu Sergej Jakirovic bir pozisyon için hakeme itirazda bulunarak sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Jakirovic kırmızı kartla oyundan çıkarıldı.Karşılaşma, Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Samsun Yeni 19 MayısAtilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan SultanoğluOkan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Schindler, (Dk. 60 Muja), Holse (Dk. 90+9 Yunus Emre Çift) Ntcham (Dk. 71 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, MoundilmadjiOnurcan Piri, Uzodimma (Dk. 76 Batuhan Özgan), Kolovetsios, Kayra Cihan (Dk. 79 Jeanvier), Carole,(Dk. 67 Arif Kocaman), Attamah, Nurettin Korkmaz (Dk. 64 Burak Efe Arslan), Baran Ali Gezek, Ackah (Dk. 63 Mehmet Eray Özbek), Cardoso, NazonDk. 46 Nazon (Bellona Kayserispor), Dk. 90+5 Soner Aydoğdu, Dk. 90+8 Muja (Samsunspor)Dk. 44 Kolovetsios, Dk. 77 Baran Ali Gezek, Dk. 90+2 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 68 Emre Kılınç, Dk. 76 Soner Aydoğdu, Dk. 85 Van Dorongelen (Reeder Samsunspor)