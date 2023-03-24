Samsunspor kayıpsız devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Samsunspor kayıpsız devam ediyor
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24 Mart 2023 22:00
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada penaltıdan Douglas Tanque ve 89. dakikada Soner Aydoğdu getirdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor, ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça yükseltti.

Liderliğini sürdüren Samsunspor, 57 puana yükseldi. Bir maç aradan sonra kaybeden Altınordu 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Altınordu, sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

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