Samsunspor, İzmir'de puanı 90+4'te kurtardı!

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesinde Samsunspor, deplasmanda Menemenspor ile son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, İzmir'de puanı 90+4'te kurtardı!
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14 Nisan 2021 15:29
TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Menemenspor, Samsunspor'u konuk etti.

Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 34. dakikada Omar Mohamed ve 61. dakikada Mahamadou Ba attı. Samsunspor'un gollerini ise 23. dakikada Mathias Coureur ve 90+4. dakikada Burak Çalık kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Samsunspor, 58 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 3. beraberliğini alan Menemenspor ise 31 puanla 15. sırada yer buldu.

Samsunspor, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Menemenspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.



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