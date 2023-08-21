Samsunspor - Fenerbahçe: 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.
11'ler
Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius
Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko
KRAL ORANLA EKSTRA KAZANÇ SADECE İDDAA.COM'DA
Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.
Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
DOKUZ EKSİK
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 9 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde; Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'de; Rodrigo Becao,Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydın ve Luan Peres hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Emre Mor'un ise sakatlığı devam ediyor. Serdar Dursun teknik heyet kararı nedeniyle Samsun'a götürülmezken, Gustavo Henrique'ye transfer görüşmesi için izin verildi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.
11'ler
Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius
Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko
KRAL ORANLA EKSTRA KAZANÇ SADECE İDDAA.COM'DA
Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.
Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
DOKUZ EKSİK
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 9 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde; Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'de; Rodrigo Becao,Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydın ve Luan Peres hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Emre Mor'un ise sakatlığı devam ediyor. Serdar Dursun teknik heyet kararı nedeniyle Samsun'a götürülmezken, Gustavo Henrique'ye transfer görüşmesi için izin verildi.