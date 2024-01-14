Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.



Samsun Yeni 19 Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 2-0 kazanırken goller; 4. dakikada Rick van Drongelen ve 36. dakikada Carlo Holse'den geldi.



Sivasspor'da Fode Koita 60 dakikada direkt kırmızı kartla, Samsunspor'da ise Landry Dimata 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte iç sahada oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Samsunspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 25 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, Sivasspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşma öncesi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin adı tek tek anons edildi. Taraftarlar şehitlerin adı okunurken 'burada' diye tezahürat yaptı.



Sahaya ısınmak için çıkan iki takım futbolcularının üzerinde 'başımız sağ olsun' tişörtleri yer aldı.



Samsun ekibi karşılaşmaya siyah pankart ile çıktı.



4. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Holse'nin sol çaprazdan ortasında Alim Öztürk'ü göğsü ile topu Van Drongelen'e indirdi. Hollandalı futbolcu, ceza saha dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



12. dakikada Samsunspor mutlak bir gol kaçırdı. Fofana'nın pasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Moundilmadji kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın ayağına çarparak oyun alanına geri döndü.



31. dakikada ev sahibi takımın atağında Bennasser'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, ağlara giden topu son anda çizgi üzerinden parmaklarıyla kornere çeldi.



36. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazda ceza saha içinde topla buluşan Fofana, Alaaddin Okumuş'tan sıyrıldıktan sonra yerden ortaladı. Arka direkte bomboş pozisyondaki Holse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0



İlk yarı Samsunspor, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.







