Samsunspor'dan TFF ve MHK'ye çağrı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hakemlerin hatalı kararlarının son bulması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) çağrıda bulundu.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yukatel Adana Demirspor ile oynanan müsabakada utanç dolu anların yaşandığı ve hakem kararlarının geceye damgasını vurduğu kaydedildi.



Hakemlerin Samsunspor aleyhinde kararlar vermeye devam ettiğinin ileri sürüldüğü açıklamada, "Tüm futbolseverler bu hatalardan dolayı futboldan soğur hale gelmiştir. Müsabaka hakemi ve VAR hakemleri tüm spor kamuoyunun ve TV yorumcularının net penaltı olarak nitelendirdiği iki pozisyonumuzu görmezden gelmiştir. Bu tür haksız ve hatalı kararlar Samsunspor Kulübü ve Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'ın Türk futbolunu kalkındırmak amaçlı yaptığı iyi niyetli yatırımların önüne geçmekte ve ileride yapılması planlanan yatırımlar hakkında soru işaretleri uyandırmaktadır. Bu tarz haksız ve hatalı kararlar karşısında, TFF ve MHK gerekeni bir an evvel yapmalı ve Kulüpler Birliği çatısı altında bulunan bütün kulüpler yapılan tüm haksızlıklara dur demelidir. Ne yazık ki Samsunspor olarak son açıklama ve uyarılarımıza rağmen sistematik hale gelen hakem hatalarının artarak devam ettiği görülmektedir. İnsanlar da hata yapabilir, ancak sürekli yapılan hataların iyi niyetle açıklanabilir hiçbir yanı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, TFF ve MHK'nin üzerine düşen sorumluluğun ivedilikle yerine getirilmesi istenerek, şunlar kaydedildi:



"Tüm hakem performanslarının gözden geçirilmesini talep etmekteyiz. Aksi takdirde, ne yazık ki bundan Türk futbolu ve Türk futbolunun marka değeri zarar görecektir. Samsunspor olarak tüm kamuoyu bilmelidir ki kulübümüz hem kazandığı hem de kaybettiği müsabakalarda, gerek kendisi gerek rakibinin aleyhine verilen tüm haksız kararların karşında olmaya, ta ki bu yanlışlar durdurulana kadar devam edecektir. Son olarak, her zaman dediğimiz gibi Samsunspor olarak 'TEMİZ' ve 'ADİL' futbolun yanında ve onu kirleten kişi ve yapıların her zaman karşısında olacağız."





