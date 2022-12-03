Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Altaş Denizlispor'u ağırladı. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 5-0 kazandı.
Samsunspor'un gollerini 25 ve 36. dakikalarda Gaetan Laura, 61. dakikada Ali Ülgen , 67. dakikada Kadeem Harris ve 90+3. dakikada Ahmet Sağat kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 27'ye yükselten Samsunspor, 2. sıraya yerleşerek zirve takibini sürdürdü. Denizlispor ise 6 puanla son sırada konumlandı.
Gelecek hafta Samsunspor Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Denizlispor ise Altay'ı konuk edecek.
Samsunspor'un gollerini 25 ve 36. dakikalarda Gaetan Laura, 61. dakikada Ali Ülgen , 67. dakikada Kadeem Harris ve 90+3. dakikada Ahmet Sağat kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 27'ye yükselten Samsunspor, 2. sıraya yerleşerek zirve takibini sürdürdü. Denizlispor ise 6 puanla son sırada konumlandı.
Gelecek hafta Samsunspor Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Denizlispor ise Altay'ı konuk edecek.
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