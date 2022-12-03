X

Samsunspor'dan Denizlispor'a 5 gollü tarife!

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor'dan Denizlispor'a 5 gollü tarife!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2022 18:00
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Altaş Denizlispor'u ağırladı. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 5-0 kazandı.

Samsunspor'un gollerini 25 ve 36. dakikalarda Gaetan Laura, 61. dakikada Ali Ülgen , 67. dakikada Kadeem Harris ve 90+3. dakikada Ahmet Sağat kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 27'ye yükselten Samsunspor, 2. sıraya yerleşerek zirve takibini sürdürdü. Denizlispor ise 6 puanla son sırada konumlandı. 

Gelecek hafta Samsunspor Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Denizlispor ise Altay'ı konuk edecek.

 

 

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ