Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maç için 6 eksikle Adana'ya hareket etti.



Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, Yukatel Adana Demirspor maçı için Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya gitti.



Kırmızı-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Yunus Emre Çift, Gaetan Laura, Landry Dimata, Zeki Yavru, Flavien Tait ve Youssef Ait Bennasser kadroda yer almadı.



Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Samsun ekibi, ilk deplasman galibiyetini Yukatel Adana Demirspor karşısında almak istiyor.



Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.





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