Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor!

16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu, lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

calendar 16 Eylül 2025 12:23 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 12:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu bu akşam oynanacak altı maçla resmen başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk haftanın heyecanı Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO - ARSENAL

İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, San Mames Stadı'nda İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal'i konuk edecek. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak ve tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon, Areso, Viviani Paredes, Yuri, Jauregizar, Galarreta, Williams, Sancet, Berenguer, Sannadi

Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Gyökeres

PSV - UNION SG

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i ağırlayacak. Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadele, TRT Spor ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER


PSV: Kovar, Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest, Schouten, Veerman, Saibari, Dennis Man, Perisic, Pepi

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang, Akinpelu, Rodriguez, El Hadj

JUVENTUS - DORTMUND

Gecenin dev maçlarından biri Torino'da sahne alacak. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da top koşturduğu İtalyan devi Juventus, Allianz Stadyumu'nda Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic

Dortmund: Kobel, Ryerson, Anton, Bensebaini, Couto, Gross, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Beier, Guirassy

REAL MADRİD - MARSİLYA

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold - Miliato, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Arda, Vinicius, Mbappe

Marsilya: Rulli, Pavard, Balerdi, Medina, Murillo, Höjbjerg, Kondogbia, Weah, Greenwood, Gomes, Aubameyang

BENFICA - KARABAĞ

Portekiz temsilcisi Benfica, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı Estadio da Luz'da konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis

Karabağ: Kochalski, Matheus, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev, Bicalho, Jankovic, Andrade, Kady, Zoubir, Axundzade

TOTTENHAM - VILLARREAL

Son olarak İngiltere temsilcisi Tottenham, İspanyol ekibi Villarreal'i Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve tabii ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Palhinha, Bentancur, Kudus, Simons, Richarlison

Villarreal: Luiz Junior, Mourino, Foyth, Marin, Cardona, Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro, Pepe, Mikautadze

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
