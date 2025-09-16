Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu bu akşam oynanacak altı maçla resmen başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk haftanın heyecanı Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.
ATHLETIC BILBAO - ARSENAL
İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, San Mames Stadı'nda İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal'i konuk edecek. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak ve tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Athletic Bilbao: Simon, Areso, Viviani Paredes, Yuri, Jauregizar, Galarreta, Williams, Sancet, Berenguer, Sannadi
Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Gyökeres
PSV - UNION SG
Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i ağırlayacak. Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadele, TRT Spor ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSV: Kovar, Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest, Schouten, Veerman, Saibari, Dennis Man, Perisic, Pepi
Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang, Akinpelu, Rodriguez, El Hadj
JUVENTUS - DORTMUND
Gecenin dev maçlarından biri Torino'da sahne alacak. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da top koşturduğu İtalyan devi Juventus, Allianz Stadyumu'nda Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic
Dortmund: Kobel, Ryerson, Anton, Bensebaini, Couto, Gross, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Beier, Guirassy
REAL MADRİD - MARSİLYA
Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold - Miliato, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Arda, Vinicius, Mbappe
Marsilya: Rulli, Pavard, Balerdi, Medina, Murillo, Höjbjerg, Kondogbia, Weah, Greenwood, Gomes, Aubameyang
BENFICA - KARABAĞ
Portekiz temsilcisi Benfica, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı Estadio da Luz'da konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis
Karabağ: Kochalski, Matheus, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev, Bicalho, Jankovic, Andrade, Kady, Zoubir, Axundzade
TOTTENHAM - VILLARREAL
Son olarak İngiltere temsilcisi Tottenham, İspanyol ekibi Villarreal'i Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve tabii ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Palhinha, Bentancur, Kudus, Simons, Richarlison
Villarreal: Luiz Junior, Mourino, Foyth, Marin, Cardona, Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro, Pepe, Mikautadze
Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
