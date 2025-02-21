Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ve sonrası için kura çekimi TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.
UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde, finale kadar olan turnuva ağacı ortaya çıkacak.
İşte kura çekimindeki tüm ihtimaller
Paris SG - Liverpool / Barcelona
Club Brugge - Lille / Aston Villa
Real Madrid - A. Madrid / Leverkusen
PSV Eindhoven - Arsenal / Inter
Feyenoord - Arsenal / Inter
Bayern Münih - A. Madrid / Leverkusen
B.Dortmund - Lille / Aston Villa
Benfica - Liverpool / Barcelona
UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde, finale kadar olan turnuva ağacı ortaya çıkacak.
İşte kura çekimindeki tüm ihtimaller
Paris SG - Liverpool / Barcelona
Club Brugge - Lille / Aston Villa
Real Madrid - A. Madrid / Leverkusen
PSV Eindhoven - Arsenal / Inter
Feyenoord - Arsenal / Inter
Bayern Münih - A. Madrid / Leverkusen
B.Dortmund - Lille / Aston Villa
Benfica - Liverpool / Barcelona
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