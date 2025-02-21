Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar olan turnuva ağacı, çekilecek kuralar sonrası belli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor
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21 Şubat 2025 02:01
Son güncelleme 21 Şubat 2025 02:02
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ve sonrası için kura çekimi TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde, finale kadar olan turnuva ağacı ortaya çıkacak.

İşte kura çekimindeki tüm ihtimaller

Paris SG - Liverpool / Barcelona
Club Brugge - Lille / Aston Villa
Real Madrid - A. Madrid / Leverkusen
PSV Eindhoven - Arsenal / Inter
Feyenoord - Arsenal / Inter
Bayern Münih - A. Madrid / Leverkusen
B.Dortmund - Lille / Aston Villa
Benfica - Liverpool / Barcelona


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