Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarından 7'si salı günü oynandı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Fenerbahçe-Lugano: 2-1 (İlk maç 4-3, Fenerbahçe tur atladı)
Slovan Bratislava-Celje: 5-0 (İlk maç 1-1, Bratislava tur atladı)
Klaksvik-Malmö: 3-2 (İlk maç 1-4, Malmö tur atladı)
Karabağ-Lincoln Red Imps: 5-0 (İlk maç 2-0, Karabağ tur atladı)
Petrocub-APOEL: 1-1 (İlk maç 0-1, APOL tur atladı)
Sparta Prag-Shamrock Rovers: 4-2 (İlk maç 2-0, Sparta Prag tur atladı)
The New Saints-Ferencvaros: 1-2 (İlk maç 5-0, Ferencvaros tur atladı)
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Fenerbahçe-Lugano: 2-1 (İlk maç 4-3, Fenerbahçe tur atladı)
Slovan Bratislava-Celje: 5-0 (İlk maç 1-1, Bratislava tur atladı)
Klaksvik-Malmö: 3-2 (İlk maç 1-4, Malmö tur atladı)
Karabağ-Lincoln Red Imps: 5-0 (İlk maç 2-0, Karabağ tur atladı)
Petrocub-APOEL: 1-1 (İlk maç 0-1, APOL tur atladı)
Sparta Prag-Shamrock Rovers: 4-2 (İlk maç 2-0, Sparta Prag tur atladı)
The New Saints-Ferencvaros: 1-2 (İlk maç 5-0, Ferencvaros tur atladı)
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