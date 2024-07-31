Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda rövanş maçları oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
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31 Temmuz 2024 00:11
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarından 7'si salı günü oynandı.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe-Lugano: 2-1 (İlk maç 4-3, Fenerbahçe tur atladı)

Slovan Bratislava-Celje: 5-0 (İlk maç 1-1, Bratislava tur atladı)

Klaksvik-Malmö: 3-2 (İlk maç 1-4, Malmö tur atladı)

Karabağ-Lincoln Red Imps: 5-0 (İlk maç 2-0, Karabağ tur atladı)

Petrocub-APOEL: 1-1 (İlk maç 0-1, APOL tur atladı)

Sparta Prag-Shamrock Rovers: 4-2 (İlk maç 2-0, Sparta Prag tur atladı)

The New Saints-Ferencvaros: 1-2 (İlk maç 5-0, Ferencvaros tur atladı)

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